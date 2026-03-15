Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от УНИКСа.

УНИКС на своей площадке обыграл ЦСКА со счетом 86:80. После матча главный тренер армейцев Андреас Пистиолис отметил проблемы команды с агрессией в атаке.

«Это уже не первый случай, когда соперники выходят на игру без некоторых баскетболистов, и почему-то это негативно сказывается именно на нас и нашем баскетболе. Уже в первой половине мы не заработали ни одного штрафного броска – как я помню, такого раньше никогда не было. Это отличный показатель того, насколько нам не хватало агрессии и концентрации. Единственный штрафной в первой половине мы получили после технического фола – то есть в игровых моментах мы вообще не заставляли соперника нарушать.

Нам нужно двигаться дальше. Мы проиграли сильной команде, но обязаны прибавить и извлечь правильные уроки из этого поражения перед оставшейся частью сезона и плей-офф.

О том, что у них не будет нескольких игроков, я узнал прямо перед игрой. И, как я уже говорил, похожая ситуация была в прошлом матче с УНИКСом год назад. Нам чего-то не хватает в таких играх. Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом», – отметил греческий специалист.

Благодаря победе УНИКС сократил отставание от ЦСКА до одной победы в турнирной таблице Лиги ВТБ. Армейцы лидируют с результатом 27-3, казанцы идут вторыми с 27-4.