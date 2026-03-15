Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
Кендрик Перкинс предположил, что скандал с фейковым аккаунтам Кевина Дюрэнта мог повлиять на атмосферу в раздевалке «Хьюстона».
«Я вижу разобщенность. На площадке не хватает эмоциональной вовлеченности – игроки все реже дают друг другу «пять». Преодолели ли они скандал с фейковым аккаунтом Дюрэнта? С тех пор как после Матча всех звезд всплыли эти обвинения, команда явно перестала играть слаженно», – отметил экс-игрок НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Брукс был человеком-клеем и как бы совестью всей команды.
Теперь такой единицы в Хьюстоне нет.