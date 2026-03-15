Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками

ШГА забросил с фолом через Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками.

Шэй Гилджес-Александер стал главным героем победного матча «Оклахомы» с «Миннесотой» (116:103). Канадский разыгрывающий набрал 20 очков и сделал 10 передач, причем половину очков он набрал в четвертой четверти.

В концовке встречи Гилджес-Александер выполнил сложный бросок с фолом через Энтони Эдвардса : реализовав штрафной, он продлил рекордную серию матчей с 20+ очками.