  Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками

Шэй Гилджес-Александер стал главным героем победного матча «Оклахомы» с «Миннесотой» (116:103). Канадский разыгрывающий набрал 20 очков и сделал 10 передач, причем половину очков он набрал в четвертой четверти.

В концовке встречи Гилджес-Александер выполнил сложный бросок с фолом через Энтони Эдвардса: реализовав штрафной, он продлил рекордную серию матчей с 20+ очками.

Это Шэй решил так математически-перфекционно потроллить своих хейтеров со Спортса, набрав ровно 20 очков
не, ШГА свой звд спас...7-22 !!!
сейчас Русланчик прибежит и с пеной у рат что-нибудь накалякает)))))))
Просто интересно, а в чем принципиальная проблема в разовых 7-22, если он нормально раздавал и был хорош в защите?
Это был чистый воды статпаддинг.

Выигрывали столько очков и продержали Шея до момента набора им 20.

Без осуждения - просто факт. Шей радовался набору и сразу ушел на замену
А че без осуждения? Он из уважения к хз кому должен остановиться)
Стабильно мерзкий или мерзко стабильный?)
Материалы по теме
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 07:14
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
Руди Гобер: «Оклахома» – отличный пример нужного нам образа мышления»
14 марта, 17:53
Рекомендуем
Главные новости
Шэмс Чарания: «Будущее Леброна во многом зависит от того, как «Лейкерс» завершат сезон»
26 минут назад
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
55 минут назад
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
сегодня, 13:46
НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году
сегодня, 13:29
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
сегодня, 11:49
Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе
сегодня, 11:33
Постер-данки Янниса Адетокумбо и Уилла Ричарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:08Видео
Яннис Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами, обойдя Оскара Робертсона
сегодня, 09:24
Последние новости
Буги Эллис подписал контракт с «Галатасараем» до конца сезона
3 минуты назадФото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
44 минуты назадВидео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
сегодня, 14:02
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце
сегодня, 12:40
Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
сегодня, 11:18
Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
сегодня, 09:50
В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
сегодня, 08:03
Санти Альдама получит ортобиологическую инъекцию в колено и пропустит неопределенное время
сегодня, 06:59
Ви Джей Эджкомб повис на кольце и прокрутился на 360 градусов после смазанного данка
сегодня, 06:24Видео
