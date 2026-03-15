Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
Шэй Гилджес-Александер стал главным героем победного матча «Оклахомы» с «Миннесотой» (116:103). Канадский разыгрывающий набрал 20 очков и сделал 10 передач, причем половину очков он набрал в четвертой четверти.
В концовке встречи Гилджес-Александер выполнил сложный бросок с фолом через Энтони Эдвардса: реализовав штрафной, он продлил рекордную серию матчей с 20+ очками.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
сейчас Русланчик прибежит и с пеной у рат что-нибудь накалякает)))))))
Выигрывали столько очков и продержали Шея до момента набора им 20.
Без осуждения - просто факт. Шей радовался набору и сразу ушел на замену