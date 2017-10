Стэнли Джонсон не забил все 13 бросков с игры. Это худший результат для первого матча за 63 года

Форвард Стэнли Джонсон в стартовом матче сезона против «Шарлотт» (102:90) смазал все 13 бросков с игры, проведя 40 минут на площадке.

Как сообщает ESPN Stats & Info, это худший показатель для первого матча чемпионата с сезона-1954/55, когда был введен счетчик 24 секунд.

Stanley Johnson went 0-13 tonight. Per Elias, that’s the worst opening-night shooting performance in the shot clock era (since 1954-55) pic.twitter.com/qqMioKFBr4