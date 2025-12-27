Видео
2

Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический

Бруксу выписали очередное техническое замечание.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс, известный своими провокациями, стал инициатором небольшого переполоха в игре против «Нового Орлеана».

Уже после завершения эпизода Брукс продолжал высказывать недовольство судье за то, что тот прикасался к нему, после чего форварду выписали техническое замечание.

Под конец встречи Брукс перебросился колкостями со звездным форвардом «Нового Орлеана» Зайоном Уильямсоном, но новичок «Пеликанс» Дерик Куин успел вмешаться до того, как разгорелся конфликт.

Встреча закончилась победой «Санс» – 115:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoФиникс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
судьи
logoДиллон Брукс
logoДерик Куин
logoНовый Орлеан
logoЗайон Уильямсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раздаем награды за треть сезона НБА: Йокич – MVP, Холмгрен – «Замок», лучший тренер – у «Бостона»
сегодня, 09:00
Девин Букер: «Джамари Буей играет как ветеран. Для нас он стал невероятной находкой»
25 декабря, 13:33
Диллон Брукс «дал пять» Леброну Джеймсу после штрафного
24 декабря, 07:10Видео
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
8 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
26 минут назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
35 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
1 минуту назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
48 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21