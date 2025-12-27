Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический

Бруксу выписали очередное техническое замечание.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс , известный своими провокациями, стал инициатором небольшого переполоха в игре против «Нового Орлеана».

Уже после завершения эпизода Брукс продолжал высказывать недовольство судье за то, что тот прикасался к нему, после чего форварду выписали техническое замечание.

Под конец встречи Брукс перебросился колкостями со звездным форвардом «Нового Орлеана» Зайоном Уильямсоном , но новичок «Пеликанс» Дерик Куин успел вмешаться до того, как разгорелся конфликт.

Встреча закончилась победой «Санс» – 115:108.