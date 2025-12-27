Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический
Бруксу выписали очередное техническое замечание.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс, известный своими провокациями, стал инициатором небольшого переполоха в игре против «Нового Орлеана».
Уже после завершения эпизода Брукс продолжал высказывать недовольство судье за то, что тот прикасался к нему, после чего форварду выписали техническое замечание.
Под конец встречи Брукс перебросился колкостями со звездным форвардом «Нового Орлеана» Зайоном Уильямсоном, но новичок «Пеликанс» Дерик Куин успел вмешаться до того, как разгорелся конфликт.
Встреча закончилась победой «Санс» – 115:108.
