Кавай Ленард забил постер-данк одной рукой через Донована Клингана

Ленард эффектно забил сверху через Клингана.

Звезда «Клипперс » Кавай Ленард стал автором яркого момента в победном матче против «Портленда » (119:103), забив сверху с сопротивлением центрового «Блэйзерс» Донована Клингана .

По итогам встречи на счету Ленарда 28 очков (7 из 20 с игры), 8 подборов и 6 передач.