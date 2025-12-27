Кавай Ленард забил постер-данк одной рукой через Донована Клингана
Ленард эффектно забил сверху через Клингана.
Звезда «Клипперс» Кавай Ленард стал автором яркого момента в победном матче против «Портленда» (119:103), забив сверху с сопротивлением центрового «Блэйзерс» Донована Клингана.
По итогам встречи на счету Ленарда 28 очков (7 из 20 с игры), 8 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Клипперс»
