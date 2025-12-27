23

«Голден Стэйт» рассматривает возможность приобретения Энтони Дэвиса

«Уорриорс» интересуются Дэвисом.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Голден Стэйт» в настоящее время ищет укрепления на позиции центрового/тяжелого форварда, и Энтони Дэвис из «Далласа» стал одной из их целей.

«По моей информации, «Уорриорс» рассматривают возможность приобрести Энтони Дэвиса. И, учитывая это, мне сообщили, что «Даллас» не слишком впечатлен тем, что может предложить «Голден Стэйт» с точки зрения контрактов и активов.

Так что если «Уорриорс» действительно захотят серьезно побороться за Энтони Дэвиса, им, скорее всего, придется добыть дополнительные активы или вовлечь в сделку третью команду», – сказал Хэйнс.

Ранее стало известно, что Дэвис пропустит некоторое время из-за травмы паха. Форвард, набирающий в среднем 20,5 очка (52,1% с игры, 32,3% из-за дуги) и 10,9 подбора, считается одним из основных торговых активов «Мэверикс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
logoГолден Стэйт
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
Крис Хэйнс
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс: «У «Уорриорз» нет шансов на титул. Обменяйте Карри в родной «Шарлотт»
сегодня, 06:16
Баркли призвал «Даллас» к «полной перестройке», Кенни Смит не согласился
сегодня, 05:57
Энтони Дэвис пропустит несколько матчей из-за легкой травмы паха
вчера, 18:54
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
8 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
26 минут назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
35 минут назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий «Виртуса» Карсен Эдвардс получил растяжение правого голеностопа в игре против «Олимпиакоса»
1 минуту назад
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
48 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21