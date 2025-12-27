«Голден Стэйт» рассматривает возможность приобретения Энтони Дэвиса
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Голден Стэйт» в настоящее время ищет укрепления на позиции центрового/тяжелого форварда, и Энтони Дэвис из «Далласа» стал одной из их целей.
«По моей информации, «Уорриорс» рассматривают возможность приобрести Энтони Дэвиса. И, учитывая это, мне сообщили, что «Даллас» не слишком впечатлен тем, что может предложить «Голден Стэйт» с точки зрения контрактов и активов.
Так что если «Уорриорс» действительно захотят серьезно побороться за Энтони Дэвиса, им, скорее всего, придется добыть дополнительные активы или вовлечь в сделку третью команду», – сказал Хэйнс.
Ранее стало известно, что Дэвис пропустит некоторое время из-за травмы паха. Форвард, набирающий в среднем 20,5 очка (52,1% с игры, 32,3% из-за дуги) и 10,9 подбора, считается одним из основных торговых активов «Мэверикс».