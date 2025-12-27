«Голден Стэйт» рассматривает возможность приобретения Энтони Дэвиса

«Уорриорс» интересуются Дэвисом.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Голден Стэйт » в настоящее время ищет укрепления на позиции центрового/тяжелого форварда, и Энтони Дэвис из «Далласа » стал одной из их целей.

«По моей информации, «Уорриорс» рассматривают возможность приобрести Энтони Дэвиса . И, учитывая это, мне сообщили, что «Даллас» не слишком впечатлен тем, что может предложить «Голден Стэйт» с точки зрения контрактов и активов.

Так что если «Уорриорс» действительно захотят серьезно побороться за Энтони Дэвиса, им, скорее всего, придется добыть дополнительные активы или вовлечь в сделку третью команду», – сказал Хэйнс.

Ранее стало известно, что Дэвис пропустит некоторое время из-за травмы паха. Форвард, набирающий в среднем 20,5 очка (52,1% с игры, 32,3% из-за дуги) и 10,9 подбора, считается одним из основных торговых активов «Мэверикс».