Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
Споэльстра отметил вклад Йовича в победу над «Атлантой».
После победного матча против «Атланты» (126:111) главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отметил прогресс форварда Николы Йовича, вернувшегося в строй после травмы локтя.
«Я думаю, сегодня Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут. Не было никакого негативного языка тела после промахов из-под кольца, смазанных открытых бросков или потерь. Он сразу переключался на следующий эпизод. Он сделал много действительно хороших вещей. А когда он войдет в свой ритм, я уверен, что и процент попаданий вырастет», – сказал тренер.
Йович набрал 10 очков (3 из 14 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 1 перехват и помог «Хит» прервать серию из трех поражений.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
