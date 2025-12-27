Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»

Споэльстра отметил вклад Йовича в победу над «Атлантой».

После победного матча против «Атланты» (126:111) главный тренер «Майами » Эрик Споэльстра отметил прогресс форварда Николы Йовича , вернувшегося в строй после травмы локтя.

«Я думаю, сегодня Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут. Не было никакого негативного языка тела после промахов из-под кольца, смазанных открытых бросков или потерь. Он сразу переключался на следующий эпизод. Он сделал много действительно хороших вещей. А когда он войдет в свой ритм, я уверен, что и процент попаданий вырастет», – сказал тренер.

Йович набрал 10 очков (3 из 14 с игры), 7 подборов, 4 передачи, 1 перехват и помог «Хит» прервать серию из трех поражений.