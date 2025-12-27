Видео
3

Майлз Тернер решил не попадать под постер-данк Джа Морэнта

Тернер не стал мешать Морэнту забивать сверху.

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного броска сверху в победном матче против «Милуоки» (125:104). Центровой «Бакс» Майлз Тернер не захотел попадать на постер и решил не оказывать сопротивления.

Морэнт, вернувшийся в строй после пропуска 4 матчей из-за травмы, набрал 17 очков (6 из 11 с игры), 4 подбора и 10 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
logoМемфис
logoБаскетбол - видео
logoМайлз Тернер
logoДжа Морэнт
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джарен Джексон и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели в НБА
22 декабря, 20:46
Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»
19 декабря, 19:19
Медицинский эксперт о травме Зака Иди: «Вероятно, он слишком резко увеличил нагрузку при реабилитации»
18 декабря, 17:27
Главные новости
Ти Джей Макконнелл и Джордан Уолш обменялись толчками и получили по техническому замечанию
7 минут назадВидео
Майлз Макбрайд может вернуться в состав «Никс» в матче с «Атлантой»
25 минут назад
«Нетс» подписали двусторонний контракт с форвардом Чейни Джонсоном
34 минуты назад
Кавай Ленард: «Брук Лопес дал нам 9 «трешек»
сегодня, 13:53
Бывший центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк пытался скрытно перейти в G-лигу этим летом
сегодня, 13:37
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
сегодня, 13:17
«Бакс», «Пистонс» и «Уорриорз» отрицают какие-либо переговоры с «Бруклином» по поводу Майкла Портера
сегодня, 13:05
Эрик Споэльстра: «Сегодня Никола Йович сделал следующий шаг – влиял на игру и приносил пользу, даже когда броски не идут»
сегодня, 12:39
«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу
сегодня, 12:15
«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
47 минут назад
«Бешикташ» провел встречу с Евролигой по поводу возможного выступления в турнире
сегодня, 14:12
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом», «Баскония» примет «Сан-Пабло Бургос» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Анадолу Эфесом», «Галатасарай» сыграет с «Трабзонспором» и другие матчи
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Удине»
сегодня, 09:04
Чемпионат Греции. АЕК сыграет с «Арисом», «Ираклис» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 09:12
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Цедевиту-Олимпию», «Илирия» сыграет с «Веной»
сегодня, 09:21
Пилот Формулы-1 Пьер Гасли стал миноритарным владельцем «Виллербана»
сегодня, 11:33
Спенсер Динуидди покинул расположение «Баварии» и отправился в США по семейным обстоятельствам
сегодня, 11:21
Диллон Брукс сказал судье не прикасаться к нему и получил технический
сегодня, 07:26Видео