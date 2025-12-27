Майлз Тернер решил не попадать под постер-данк Джа Морэнта
Тернер не стал мешать Морэнту забивать сверху.
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором эффектного броска сверху в победном матче против «Милуоки» (125:104). Центровой «Бакс» Майлз Тернер не захотел попадать на постер и решил не оказывать сопротивления.
Морэнт, вернувшийся в строй после пропуска 4 матчей из-за травмы, набрал 17 очков (6 из 11 с игры), 4 подбора и 10 передач.
