  • «Атланта» «очень заинтересована» в обмене Энтони Дэвиса, потенциальная сделка не будет включать Трэя Янга
«Атланта» «очень заинтересована» в обмене Энтони Дэвиса, потенциальная сделка не будет включать Трэя Янга

При переходе Дэвиса Янг останется в «Хоукс».

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Хоукс» проявляют желание заполучить форварда «Далласа» Энтони Дэвиса.

«Атланта» по-прежнему очень заинтересована в возможности получения Энтони Дэвиса посредством обмена. У Эй Ди остался этот сезон и следующий, после чего он может стать свободным агентом, имея опцию игрока. Так что любой команде, которая попытается его приобрести, придется серьезно рассмотреть вопрос о продлении с ним контракта.

Если сделка состоится... Мне сказали, что в ней не будет участвовать Трэй Янг. «Даллас», вероятно, захочет получить истекающие контракты, молодых игроков, выборы на драфте – и, скорее всего, Заккари Рисаше, который был выбран под первым номером в прошлом сезоне», – добавил Хэйнс.

Ранее стало известно, что Дэвис, набирающий в среднем 20,5 очка (52,1% с игры, 32,3% из-за дуги) и 10,9 подбора, пропустит некоторое время из-за травмы паха.

Янг недавно вернулся в строй после травмы, однако «Хоукс» проиграли все 4 встречи с его участием.

