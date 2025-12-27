5

Кеньон Мартин – Джей Джей Редику: «Лейкерс» не уважают тебя. Ты для них просто ровня»

Мартин – Редику: Лейкерс» не уважают тебя. Ты для них просто ровня.

Экс-игрок НБА Кеньон Мартин считает, что главному тренеру «Лейкерс» Джей Джей Редику недостает авторитета среди игроков, поэтому его недавняя критика команды останется не воспринятой.

«Эти ребята тебя не уважают. Ты для них просто ровня. Ты можешь числиться главным тренером, но это не значит, что они видят в тебе его. И главный виновник – это тот парень, с которым ты только что вел подкаст и который выбил тебе эту работу. Если бы они уважали тебя, они бы играли усерднее, они бы возвращались в защиту.

Ты можешь из кожи вон лезть ради них, но пока они сами не захотят этого для себя и не посмотрят правде в глаза – ничего не изменится. Они просто не станут меняться. Потому что не уважают того, кто пытается до них достучаться», – заявил Мартин.

Редик был нанят в 2024 году на смену Дарвину Хэму и в своем первом сезоне карьеры тренера вывел команду в плей-офф, из которого «Лейкерс» вылетели после первого раунда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Гилберта Аренаса
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoКеньон Мартин
logoНБА
