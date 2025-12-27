Видео
Джеймс Харден набрал 34 очка и помог «Клипперс» продлить победную серию до трех матчей

«Клипперс» выиграли в третий раз подряд, Харден набрал 34 очка.

Звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден стал самым результативным игроком победного матча с «Портлендом» (119:103).

Харден принес своей команде 34 очка при 10 из 17 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 11 из 12 с линии. На счету 36-летнего защитника также 2 подбора и 6 передач при 3 потерях.

Во второй половине матча «Клипперс» обыграли «Блэйзерс» со счетом 63:41, включая рывок 19:1 в третьей четверти, позволивший команде перехватить контроль над игрой.

«Парусники» одержали 3-ю победу подряд после серии из 5 поражений и занимают 13-е место в Западной конференции с результатом 9-21.

