Лука Дончич: «Я вырос, боготворя Майкла Джордана, его манеру игры, его соревновательный дух»

Дончич: Я вырос, боготворя Джордана, его манеру игры, его соревновательный дух.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич, который первым среди европейских игроков подписал соглашение с Jordan Brand в 2019 году, рассказал, что это партнерство всегда ощущалось больше как нечто судьбоносное, нежели просто контракт.

«Я вырос, боготворя Майкла Джордана. Он остается ключевой точкой отсчета – не только из-за своего доминирования на паркете, но и благодаря тому, как он стал пионером современной кроссовочной культуры. 

Я боготворил его манеру игры, его соревновательный дух. Я стараюсь привносить такое же мышление в свою игру, поэтому быть частью бренда Jordan – это особенное чувство. Речь идет о том, чтобы сохранять победный настрой во всем, что я делаю», – сказал Дончич.

Пятая именная модель кроссовок словенца, Luka 5, должна выйти в январе.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Forbes
