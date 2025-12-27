0

Форвард «Енисея» Артем Антипов получил разрыв крестообразной связки

Артем Антипов получил серьезную травму.

По информации Telegram-канала «Перехват», форвард «Енисея» Артем Антипов получил разрыв крестообразной связки в матче против «Самары». 21-летний баскетболист выбыл до конца сезона.

Красноярский клуб арендует игрока у «Зенита». Прошлый год Антипов провел в аренде в «Пари НН».

Форвард принял участие в 14 матчах текущего сезона Единой лиги, набирая в среднем 5,4 очка и 3 подбора за 15,5 минуты на паркете и имея лучший в команде процент попаданий с ближней и средней дистанций (61%). 

Ожидается, что игровое время Антипова распределится между форвардом Данило Тасичем и центровыми Егором Рыжовым и Егором Ваниним.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЕнисей
Артем Антипов
Егор Рыжов
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Данило Тасич
Егор Ванин
травмы
