Артем Антипов получил серьезную травму.

По информации Telegram-канала «Перехват», форвард «Енисея » Артем Антипов получил разрыв крестообразной связки в матче против «Самары». 21-летний баскетболист выбыл до конца сезона.

Красноярский клуб арендует игрока у «Зенита ». Прошлый год Антипов провел в аренде в «Пари НН».

Форвард принял участие в 14 матчах текущего сезона Единой лиги, набирая в среднем 5,4 очка и 3 подбора за 15,5 минуты на паркете и имея лучший в команде процент попаданий с ближней и средней дистанций (61%).

Ожидается, что игровое время Антипова распределится между форвардом Данило Тасичем и центровыми Егором Рыжовым и Егором Ваниним.