Форвард «Енисея» Артем Антипов получил разрыв крестообразной связки
Артем Антипов получил серьезную травму.
По информации Telegram-канала «Перехват», форвард «Енисея» Артем Антипов получил разрыв крестообразной связки в матче против «Самары». 21-летний баскетболист выбыл до конца сезона.
Красноярский клуб арендует игрока у «Зенита». Прошлый год Антипов провел в аренде в «Пари НН».
Форвард принял участие в 14 матчах текущего сезона Единой лиги, набирая в среднем 5,4 очка и 3 подбора за 15,5 минуты на паркете и имея лучший в команде процент попаданий с ближней и средней дистанций (61%).
Ожидается, что игровое время Антипова распределится между форвардом Данило Тасичем и центровыми Егором Рыжовым и Егором Ваниним.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости