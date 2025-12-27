8

«Майами» не впечатлило ни одно предложение «Лейкерс» по Эндрю Уиггинсу

«Хит» не устраивают предлагаемые «Лейкерс» за Уиггинса активы.

Форвард «Майами» Эндрю Уиггинс был одной из главных целей «Лейкерс» для обмена еще с межсезонья, но на данный момент переговоры не сильно продвинулись.

Инсайдер Бретт Сигел из ClutchPoints сообщает, что «Хит» не заинтересовались ни одним из предложений «Лейкерс» по Уиггинсу, что указывает на то, что они не ведут активную торговлю игроком.

«Эндрю Уиггинс – это игрок, о котором «Лейкерс» вели переговоры прошлым летом, и он идеально подходит в качестве атлетичного 3-and-D форварда для усиления состава вокруг Дончича, Джеймса и Ривза. Проблема в том, что «Хит» не впечатлило ни одно предложение от «Лос-Анджелеса», и «Майами» дал понять, что не ведет активную торговлю игроком», – сообщил Сигел.

В текущем сезоне Уиггинс в среднем набирает 15,8 очка, 4,7 подбора, 2,8 передачи, 1,1 блок-шота и 1 перехват в 26 играх.

Первый номер драфта-2014 должен получить 28,2 миллиона долларов за сезон-2025/26, а на следующий год у него есть опция игрока на сумму 30,2 миллиона долларов.

