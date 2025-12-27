«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»
Адетокумбо, возможно, сыграет с «Буллс» в первом матче после травмы.
По информации источников The Athletic, «Бакс» рассчитывают, что их звездный форвард Яннис Адетокумбо, пропустивший 8 матчей из-за растяжения правой икроножной мышцы, примет участие в выездной игре против «Чикаго».
Однако Адетокумбо все еще должен успешно пройти предматчевые тесты, которые требуют от игроков сотрудники медицинского штаба «Бакс» для допуска к игре.
На данный момент «Милуоки» занимает 11-е место на Востоке с результатом 12-19. Без своего лидера «Бакс» проиграли 6 из 8 матчей.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
