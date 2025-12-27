«Милуоки» ожидает, что Яннис Адетокумбо вернется после травмы и сыграет против «Чикаго»

Адетокумбо, возможно, сыграет с «Буллс» в первом матче после травмы.

По информации источников The Athletic, «Бакс» рассчитывают, что их звездный форвард Яннис Адетокумбо , пропустивший 8 матчей из-за растяжения правой икроножной мышцы, примет участие в выездной игре против «Чикаго ».

Однако Адетокумбо все еще должен успешно пройти предматчевые тесты, которые требуют от игроков сотрудники медицинского штаба «Бакс» для допуска к игре.

На данный момент «Милуоки » занимает 11-е место на Востоке с результатом 12-19. Без своего лидера «Бакс» проиграли 6 из 8 матчей.