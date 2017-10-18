НБА. «Бостон» – «Милуоки», «Сан-Антонио» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
Сегодня в рамках второго дня регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей. «Бостон» после поражения от «Кэвз» и потери Гордона Хэйворда сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Ослабленный травмами «Сан-Антонио» примет амбициозную «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса и Джимми Батлера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 19 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 19 октября, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 19 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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