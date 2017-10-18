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    НБА. «Бостон» – «Милуоки», «Сан-Антонио» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Даллас Денвер Детройт Хьюстон Индиана Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта

    Сегодня в рамках второго дня регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей. «Бостон» после поражения от «Кэвз» и потери Гордона Хэйворда сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Ослабленный травмами «Сан-Антонио» примет амбициозную «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса и Джимми Батлера.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Филадельфия
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Орландо – Майами
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Бруклин
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Шарлотт
    Дата проведения
    19 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Милуоки
    Дата проведения
    19 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Новый Орлеан
    Дата проведения
    19 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Атланта
    Дата проведения
    19 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    19 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Миннесота
    Дата проведения
    19 октября, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Портленд
    Дата проведения
    19 октября, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Хьюстон
    Дата проведения
    19 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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