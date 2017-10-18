НБА. «Бостон» – «Милуоки», «Сан-Антонио» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках второго дня регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей. после поражения от «Кэвз» и потери Гордона Хэйворда сыграет с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Ослабленный травмами примет амбициозную «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса и Джимми Батлера.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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