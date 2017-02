Победа «Сан-Антонио» над «Денвером» (121:97) стала для главного тренера техасцев Грегга Поповича 1128-й за карьеру, в ходе которой он работал только со «Сперс».

В общем списке по победам в качестве тренера Попович занимает 7-е место. На 6-й строчке Фил Джексон (1155).

