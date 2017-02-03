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    НБА. Грегг Попович повторил рекорд Джерри Слоуна по победам с одной командой

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Джерри Слоун Юта рекорды

    «Сперс» в четверг обыграли «Сиксерс» со счетом 102:86. Победа стала для главного тренера техасцев 1127-й за карьеру, в ходе которой он работал только с «Сан-Антонио».

    Попович повторил рекорд экс-тренера «Юты» Джерри Слоуна по победам во главе одной команды (1127).

    В общем списке по победам в качестве тренера Попович занимает 7-е место. На 6-й строчке Фил Джексон (1155).

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