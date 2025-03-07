Оскар Пиастри: «Основной приоритет – лучше выступать в квалификациях»

Пиастри надеется прибавить в квалификациях в новом сезоне.

Пилот «Макларена » отметил, что в предстоящем чемпионате основной упор ему нужно сделать на том, чтобы лучше выступать в квалификациях, что должно сказаться и на результатах гонок.

«Честно говоря, мне кажется, что два сезона, проведенных мной в «Формуле-1», несколько отличались друг от друга. Например, очевидно, что в прошлом году я сам осложнил себе жизнь нестабильными выступлениями в квалификациях.

При этом я, по ощущениям, стал лучше как гонщик во многих областях, и сумел продемонстрировать этот прогресс в других областях. Так что на самом деле задачей является достижения прогресса в целом, но основной приоритет – лучше выступать в квалификациях.

Есть вещи, в которых я могу прибавить, и это должно будет здорово мне помочь – так что речь не только о квалификациях. Именно к этому нужно стремиться.

Я знаю, что если я смогу собрать все воедино и показать свой максимум, я могу быть лучшим по итогам Гран-при. Так что мне нужно стараться показывать свой максимум каждый раз, когда я оказываюсь на трассе», – рассказал Пиастри .

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