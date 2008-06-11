Джолион Палмер: «Действия Феттеля – либо небезопасное возращение, либо преднамеренная блокировка. Это в любом случае штраф»

Бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер не согласился с мнением большинства представителей автоспортивного сообщества по поводу штрафа в Монреале и встал на защиту стюардов.

«У меня были сложности со стюардами – как во время моей карьеры, так и после ее окончания, но сейчас я полностью согласен с ними. Себастьян Феттель заслужил пятисекундный штраф. Пилот проводил идеальный уик-энд до 48 круга, но потом просто сломался под небольшим давлением , и это стоило ему гонки. Согласно букве правил, Феттель виновен. Он либо выдавил другого пилота с трассы в стену, и Хэмилтону пришлось ударить по тормозам, либо, как утверждают его защитники, по инерции проехал по всей ширине трассы. Но во втором случае он виноват в том, что вернулся на трек небезопасно, так как не контролировал болид – до такой степени, что Хэмилтону пришлось убираться с дороги.

Есть только два возможных сценария. Если Феттель вынужденно оказался на пути Хэмилтона, это небезопасное возвращение, а если нет, то он сделал это сознательно – это нечестный ход. Это в любом случае штраф», – уверен Палмер.

Жак Вильнев: «Нужно уметь проводить черту между ошибками и грязными действиями»

Оказывается, у каждого Гран-при есть рейтинг на IMDB. Заезд в Канаде оценен худшей гонкой за два года