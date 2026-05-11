Нельсон Пике-младший о проблемах Расселла: «Может, что-то происходит за кулисами. Разрыв с Антонелли сильно вырос»

Пике-младший проанализировал серьезные проблемы Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший поделился мнением по поводу трудностей гонщика «Мерседеса » Джорджа Расселла на фоне третьей подряд победы его напарника Андреа Кими Антонелли на Гран-при Майами.

«Выберется ли он из этой ямы? Он вернется, разберется с тем, что происходит в голове – может, дело не в настройках. Мы знаем, что Майами – сложная трасса. Вот почему я поставил на Кими – он уже очень здорово выступал там в прошлом году.

Это особый автодром с очень низким уровнем сцепления. Может, Кими очень хорошо его чувствует. Даже если мы говорим о пилотах высочайшего уровня, одних из лучших в мире, когда приезжаешь на городской трек с уверенностью в себе – явно его случай в этот уик-энд – это огромное преимущество.

Либо Кими действительно обрел форму и станет одним из топ-гонщиков. Либо, что касается Расселла… Не знаю, может, он просто потерял голову. Может, что-то происходит за кулисами, что-то случилось одну, две, три гонки назад, и теперь разрыв сильно вырос.

Во время гонки я подумал: может, это начало конца для Расселла. Я имею в виду конец ситуации, когда мы причисляем его к четырем или пяти лучшим пилотам – наряду с Леклером , Максом [Ферстаппеном], Хэмилтоном и Алонсо», – произнес бразилец в подкасте Pelas Pistas.

