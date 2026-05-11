Ланс Стролл: «Это не последний для меня сезон в «Ф-1»

Стролл не планирует завершать карьеру в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл заявил, что не собирается завершать карьеру из-за нехватки скорости болида и общего недовольства гонщиков новыми машинами.

«Нет, это не последний для меня сезон в «Ф-1». Потому что я по-прежнему сильно верю в наш проект, и потому что проект «Астон Мартин» пока очень далек от реализации своего потенциала.

К команде присоединился Эдриан Ньюи, у «Астон Мартин» появилась новая база, новая аэродинамическая труба. Я верю в то, что у нашей команды огромный потенциал. И я хочу быть частью этой команды, когда мы выйдем на тот уровень, на котором, как мы считаем, способны оказаться.

И я буду сильно обеспокоен, если через 2-3 года буду сидя на диване смотреть гонку, а две машины «Астон Мартин» в ней будут бороться за самые высокие места. Я хочу быть частью этого.

И я также надеюсь, что при этом новыми болидами «Ф-1» со временем будет все приятнее управлять. И этого бы хотелось всем гонщикам, не только мне. Кто-то может открыто говорить о наличии проблем с болидами, а кому-то не позволяют этого контрактные обязательства. Но я надеюсь, что со временем болиды станут приятнее в управлении», – рассказал Стролл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
молодец, Ланс.
Скоро десять лет как в ф1, уже как родной
Ответ hypnotoad94
В конце сезона войдет в топ 20 гонщиков по числу гонок за всю историю
Команда в таком состоянии, что ближайшие пару сезонов будет без разницы -есть там Лэнс или его нет.
Процентов 99 фанов Ф1 горестно покачали головой...
Ты проигрываешь напарнику в квалах 0:50, но тебя точно не уволят) любого другого выкинули бы давным давно
