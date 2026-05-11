Даниэль Риккардо о возможном возобновлении карьеры: «Кто знает, что я буду чувствовать через 3-5 лет»

Риккардо не исключает возвращения в гонки.

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо не стал исключать вероятности возобновления карьеры в будущем и участия в какой-то гоночной серии.

«В конце карьеры я задавал себе вопрос – а нравится ли мне все это и почему? И мне просто хотелось немного отдалиться от всего этого. Но я думаю, что возможность посещать другие гонки в итоге восстановили во мне здоровые отношения с автоспортом.

Возможное возвращение в гонки? Ну, никогда не говори никогда. Сейчас мне все нравится, я наслаждаюсь всякими маленькими радостями в своей жизни – и доволен тем, что мне не нужно постоянно находиться на сцене.

Но кто знает, что я буду чувствовать через три года, или через пять лет? При этом я не чувствую необходимости борьбы за трофеи. Потому что порой стремление к трофеям может лишить тебя удовольствия от гонок», – рассказал Риккардо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Только не в Макларен!!!!!!! Зак сам ездит лучше Улыбаки.
