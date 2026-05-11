Марк Хьюз: «Конечная цель автопроизводителей, сейчас – создание электромобиля с автопилотом. И не может быть связана с «Ф-1»

Хьюз не понимает ориентирование «Ф-1» на автопроизводителей.

Обозреватель The Race Марк Хьюз высказался о проблеме работы над новым техническим регламентом «Формулы-1», высказав недоумение тем, что многие продолжают придерживаться подхода сохранения актуальности используемых технологий для дорожных автомобилей.

«Помимо того факта, что конечной целью автопроизводителей, сейчас, по-видимому, является создание полностью электрического автомобиля с автопилотом – и, как следствие, никак не может быть связана с целями «Формулы-1», – нужно помнить и том, что есть другие отрасли, для которых электрификация тоже совершенно не подходит.

Например, для кораблей и самолетов. Контейнеровоз на батареях, чей вес будет равен весу топлива, необходимого для плавания из Китая в Европу, например, с трудом успеет просто выйти из порта, прежде чем эти батареи будут разряжены до нуля. Ограниченные возможности аккумуляторов, очевидно, не подходят и для воздушных перелетов. И точно так же, как электрические батареи не подходят для данных отраслей, они не подходят и для гонок.

И как только все это осознают, связь между автомобилестроением и автоспортом может быть окончательно разорвана. Точно так же, как было разорвана связь между транспортом и скачками, например.

Доводы в пользу электрификации были в основном связаны с вопросами экологии, разумеется. Но основаны они были на доле автомобилей во вбросах в атмосферу парниковых газов. В то время как доля «Формулы-1» в этом – учитывая, что мы говорим о нескольких выездах на трассу небольшого количества машин 24 раза в год, – ничтожно мала.

Кроме того, проблема с вредными выбросами была решена с переходом «Ф-1» на синтетическое топливо. Да, производство этого топлива требует колоссальных затрат электроэнергии, а крупномасштабное производство пока не достигло необходимых показателей по вредным выбросам. Однако в целом это опять же проблема автомобильной промышленности, а не «Формулы-1».

Так что возвращение «Формулы-1» к атмосферным двигателям V8, при котором от пилотов вновь потребуется атаковать на пределе возможностей, будет весьма позитивным изменением», – рассказал Хьюз.

