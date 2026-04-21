0

Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля

В RDS Open готовятся к старту нового сезона.

25 и 26 апреля в Рязани на территории автоспортивного комплекса «Атрон» состоится первый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Соревнования носят статус Чемпионата Центрального федерального округа.

Участие в первом этапе чемпионата примут как известные зрителю по предыдущему сезону пилоты, так и новые для RDS Open спортсмены. В пелотоне вновь появятся Сергей Давидадзе (г. Самара), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург), Валерий Богочаров и Иван Седых (оба – из Ростова-на-Дону), столичные пилоты Дмитрий Добровольский (команда STAR PЁR STARS AIMOL), Анатолий Щербак, Андрей Овчинников и Руслан Арефьев, петербуржцы Игорь Озолин и Владимир Афанасьев (команда Tamashi Racing).

Среди новых имен – еще один пилот Tamashi Racing Станислав Антропов (г. Санкт-Петербург), москвичи Алексей Разинков и Александр Леонов спортсмен известен зрителям по участию в «Зимнем Кубке РДС». Также участие в RDS Open в сезоне-2026 примет пилот предыдущего сезона Гран-При РДС, участник RDS Europe (с 2025 года серия носит название RDS Open) Владислав Ерофеев (г. Георгиевск).

Среди автомобилей зрители встретят как знакомые RDS Open «БМВ» в кузове E36, E46 и E92 и «Ниссан» Silvia S14 и S15, так и новые для чемпионата «Ниссан» 200SX, «Тойота» Supra и «Мазда» RX8.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7–11 лет предусмотрен специальный тариф, однако юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом.

Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

Опубликовано: Sports
Источник: Пресс-служба Российской Дрифт Серии
logoRDS Open
Дрифтинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Для замены Ламбьязе «Ред Булл» взял человека из «Феррари»
46 минут назад
Джолион Палмер: «Насколько характер Риккардо важен с гоночной точки зрения? Это важно для бренда, но если говорить о гонках…»
сегодня, 08:53
Джонни Херберт: «Куда уйдет Ферстаппен, если покинет «Ред Булл»? Все знают, что Вольфф думает о Максе»
сегодня, 07:54
Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»
вчера, 19:52
Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»
вчера, 19:14
Зак Браун о регламенте: «На старте гибридной эры поднялся такой же шум. Поначалу мы все любим драматизировать»
вчера, 18:41
Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»
вчера, 17:49
Питер Уиндзор: «Если бы «Мерседес» знал, что Маси перепишет правила по ходу Гран-при Абу-Даби-2021, надо было позвать Хэмилтона в боксы»
вчера, 17:13
Джолион Палмер о пиковом Хэмилтоне: «2008-й – Льюис ворвался с невероятной уверенностью. В «Мерседесе» сопротивления было не так много»
вчера, 16:31
Найджел Мэнселл: «Хотелось бы, чтобы пилот был важнее компьютера. Было бы здорово вернуть V10»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем