Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля

В RDS Open готовятся к старту нового сезона.

25 и 26 апреля в Рязани на территории автоспортивного комплекса «Атрон» состоится первый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Соревнования носят статус Чемпионата Центрального федерального округа.

Участие в первом этапе чемпионата примут как известные зрителю по предыдущему сезону пилоты, так и новые для RDS Open спортсмены. В пелотоне вновь появятся Сергей Давидадзе (г. Самара), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург), Валерий Богочаров и Иван Седых (оба – из Ростова-на-Дону), столичные пилоты Дмитрий Добровольский (команда STAR PЁR STARS AIMOL), Анатолий Щербак, Андрей Овчинников и Руслан Арефьев, петербуржцы Игорь Озолин и Владимир Афанасьев (команда Tamashi Racing).

Среди новых имен – еще один пилот Tamashi Racing Станислав Антропов (г. Санкт-Петербург), москвичи Алексей Разинков и Александр Леонов спортсмен известен зрителям по участию в «Зимнем Кубке РДС». Также участие в RDS Open в сезоне-2026 примет пилот предыдущего сезона Гран-При РДС, участник RDS Europe (с 2025 года серия носит название RDS Open) Владислав Ерофеев (г. Георгиевск).

Среди автомобилей зрители встретят как знакомые RDS Open «БМВ» в кузове E36, E46 и E92 и «Ниссан» Silvia S14 и S15, так и новые для чемпионата «Ниссан» 200SX, «Тойота» Supra и «Мазда» RX8.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7–11 лет предусмотрен специальный тариф, однако юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом.

Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV .