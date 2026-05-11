Зак Браун: «Мне нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой»

Браун выступает за идею ежегодной ротации Гран-при.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, как бы модифицировал способ составления календаря «Ф-1».

По словам Брауна, чтобы удовлетворить спрос, «Ф-1» стоит проводить ежегодную ротацию четырех Гран-при. В данный момент в «Ф-1» в формате ежегодной ротации друг с другом будут проводиться Гран-при Барселоны и Гран-при Бельгии.

«Есть много стран, которые хотят принимать у себя Гран-при «Формулы-1». Но мы не можем [удовлетворить все запросы] …так что теперь приходится чередовать некоторые Гран-при между собой.

Лично мне очень нравится идея проводить 20 Гран-при на постоянной основе, а еще 8 гонок чередовать между собой раз в год. Тогда у нас будет 28 Гран-при, но в год мы будем все равно проводить по 24 гонки. Хотя расписание в любом случае получается весьма напряженным», – рассказал Браун.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
жалко Спа, один из самых захватывающих и интересных гран-при, может после 31 года вернут опять в постоянные, а то так 2 гран-при потеряются
Спа эта такая красота.как Сузуки. Канада и Монако.эти трассы вообще нельзя трогать.еще бы Малазию и Турцию вернуть
по турции услышано
