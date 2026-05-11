Джолион Палмер: «Нерешительность стоила «Макларену» победы в Майами»

Палмер убежден, что «Макларен» проиграл в Майами из-за стратегии.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт F1 TV Джолион Палмер считает, что «Мерседес» смог выиграть Гран-при Майами благодаря нерешительности «Макларена».

«У [Андреа Кими ] Антонелли была выигрышная стратегия – и она была простой. Это был простой андеркат. Они зашли на пит-стоп всего на круг раньше «Макларена ».

Ландо [Норрис] был бы в ярости. Ты просто едешь, монотонно проезжаешь круги, стараясь быть стабильным и быстрым, пытаешься убедиться, что пилот позади будет отставать на полторы-две секунды. И когда он раньше заезжает на пит-стоп, переходит на свежие шины и начинает ехать быстрее, ты оказываешься беспомощным.

Механики хорошо отработали на пит-стопе Норриса – по-моему, он продлился 2,2 секунды. Это был максимально хороший пит-стоп. Но их застали врасплох. «Макларен» был недостаточно активен, и это стоило ему победы. С другой стороны, «Мерседес » действовал активно и выиграл гонку. Из-за риска дождя ситуация оказалась непростой.

Временами разговоры о погоде выглядели смешно. Если посмотреть в среднем на переговоры по радио, то, по-моему, в «Макларене» были сильнее всех убеждены в том, что дождь окажется решающим фактором.

Вот почему пит-стоп Джорджа [Расселла] из «Мерседеса» показался слишком ранним. «Макларен» же оставил Оскара [Пиастри] на трассе, верно? Они оставили и Ландо, но Оскар боролся с Джорджем и Шарлем [Леклером]. Вероятно, в команде думали: «Погодите, парни, вы очень рискуете, считая, что дождя не будет. Он все еще вероятен». И если бы так и оказалось, то это действительно сорвало бы планы тех, кто остановился пораньше.

Прогноз погоды не помог «Макларену». Они колебались. Они не были уверены в своих действиях. Они колебались насчет раннего пит-стопа. Но к тому моменту Кими уже остановился – тогда стало очевиднее, что непогода пройдет мимо гонки. В конце концов если бы их машина была на пару десятых быстрее, то это помогло бы им избежать неверного решения. Но темп у них был», – проанализировал Палмер.

