  • Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
0

В предстоящие выходные пройдет первый этап 77-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Австралии.

Расписание трансляций, даты и время московское

Пятница, 6 марта

  • 1-я практика: 4:30 – 5:30

  • 2-я практика: 8:00 – 9:00

Суббота, 7 марта

  • 3-я практика: 4:30 – 5:30

  • Квалификация: 8:00 – 9:00

Воскресенье, 8 марта

  • Гонка: 7:00

Где смотреть Гран-при Австралии-2026?

У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и США), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австрии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (в странах Северной Европы), Movistar (в Испании), ESPN (в США) и многие другие.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Альберт-парк
logoФормула-1
Гран-при Австралии
Дэвид Крофт: «Мой прогноз – к концу 2026 года Ферстаппен уже не будет гонщиком «Ред Булл»
вчера, 19:01
Гран-при Австралии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Алекс Албон: «В расстановке сил сейчас «Уильямс» находится во второй половине средней группы»
вчера, 18:45
В случае отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Ф-1» не сможет заменить их другими Гран-при (Адам Купер)
вчера, 18:23
Макс Ферстаппен: «Просто хочется нормально провести Гран-при Австралии и заработать хорошие очки»
вчера, 17:56
Изак Аджар: «У меня нет конкретных целей на Гран-при Австралии. Для начала важно просто добраться до финиша»
вчера, 17:34
Штраф Боттаса в 5 позиций на старте Гран-при Австралии был аннулирован благодаря новым правилам
вчера, 16:58
Шарль Леклер: «Как кажется, «Мерседес» сейчас сильнее «Феррари». Нам нужно избегать чрезмерных реакций»
вчера, 15:45
Ландо Норрис: «Не думаю, что «Макларен» начинает сезон в положении отстающего»
вчера, 15:07
Макс Ферстаппен: «Мне все равно чем управлять – этой машиной, прошлогодней, или тележкой из супермаркета. Я всегда буду атаковать на пределе»
вчера, 14:33
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
