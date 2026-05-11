Лиам Лоусон об отмене гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии: «Зато я успел поменять паспорт»

Лоусон мог столкнуться с неожиданной проблемой на старте сезона.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон рассказал о том, что у него могли возникнуть определенные трудности с перемещениями по миру, если бы гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии не были отменены из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

По словам Лоусона, у него могли закончиться чистые страницы в паспорте – и он мог не успеть получить новый.

Гонщики «Формулы-1» вынуждены достаточно часто менять паспорт – поскольку из-за огромного количества путешествий по разным странам в документе достаточно быстро заканчиваются страницы, куда проставляются визовые отметки и штампы с подтверждением приезда и отъезда из той или иной страны.

В итоге Лоусон, как рассказал сам гонщик, поменял паспорт в апреле – во время образовавшегося в чемпионате перерыва.

«В результате я смог задержаться в Новой Зеландии, провести больше времени с семьей, чему я рад. А еще я успел поменять паспорт (смеется). Так что еще пять лет можно будет не беспокоиться о данной проблеме – хотя, возможно, страницы в паспорте снова закончатся уже очень скоро.

Как я вообще оказался в такой ситуации? Ну, это должно многое вам сказать о моем уровне подготовки и организации (смеется). Но да, вероятно, мне и правда стоило раньше заняться этим вопросом», – рассказал Лоусон.

