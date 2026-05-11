Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»

Вольфф стремится снизить общественное давление на Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф признал, что немного опасается будущей реакции общественности на неизбежные ошибки, которые будет допускать на трассе Андреа Кими Антонелли .

«Кими заслужил все эти успехи и признания своего таланта, но при этом нам всем нужно сохранять чувство меры. В «Формуле-1» важна стабильность результатов, она важнее эпизодических индивидуальных успехов, и Кими нужна возможность расти и писать собственную историю, не испытывая чрезмерного давления ожиданий.

И меня пугает то, что может случиться [когда Антонелли начнет ошибаться]. Ведь Кими молодой и яркий, харизматичный гонщик, восходящая звезда…Но после отличного старта сезона впереди его могут ждать плохие и неудачные гонки. И мне бы не хотелось, чтобы в этот момент люди сразу начали спрашивать: «А что случилось? Неужели мы ошибались насчет Кими?»

Понятно, что все это часть процесса роста, и как команда мы к этому готовы. Но вероятная реакция публики, особенно в Италии, нас немного пугает. Мы все хотим, чтобы Антонелли стал одним из величайших гонщиков в истории «Ф-1», но он пока в самом начале пути», – рассказал Вольфф.

