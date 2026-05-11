Тото Вольфф: «Вероятная реакция публики на ошибки Антонелли, особенно в Италии, нас немного пугает»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что немного опасается будущей реакции общественности на неизбежные ошибки, которые будет допускать на трассе Андреа Кими Антонелли.
«Кими заслужил все эти успехи и признания своего таланта, но при этом нам всем нужно сохранять чувство меры. В «Формуле-1» важна стабильность результатов, она важнее эпизодических индивидуальных успехов, и Кими нужна возможность расти и писать собственную историю, не испытывая чрезмерного давления ожиданий.
И меня пугает то, что может случиться [когда Антонелли начнет ошибаться]. Ведь Кими молодой и яркий, харизматичный гонщик, восходящая звезда…Но после отличного старта сезона впереди его могут ждать плохие и неудачные гонки. И мне бы не хотелось, чтобы в этот момент люди сразу начали спрашивать: «А что случилось? Неужели мы ошибались насчет Кими?»
Понятно, что все это часть процесса роста, и как команда мы к этому готовы. Но вероятная реакция публики, особенно в Италии, нас немного пугает. Мы все хотим, чтобы Антонелли стал одним из величайших гонщиков в истории «Ф-1», но он пока в самом начале пути», – рассказал Вольфф.
