Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли прокомментировал слухи о возможном переходе гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в «Ред Булл» в случае ухода Макса Ферстаппена.
«Если у тебя проблемы в борьбе с собственным напарником, то – буду опираться на свой опыт в «Феррари» – какие у тебя вообще варианты? Ты уйдешь и перейдешь в более слабую команду, у которой нет шансов выиграть чемпионат – но там ты станешь более сильным пилотом?
Я много раз наблюдал подобное. Я видел, как пилоты так поступали – и это ни разу не сработало. Ни разу не видел, чтобы в результате гонщик становился счастливее», – сказал Смедли.
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Например в Вильямсе за 2 сезона 5 подиумов и даже поул был.
За 2011,2012,2013 в Феррари - всего 3 подиума
Хотя, я бы поддержал, в противном случае, возвращение пары КарЛандо)