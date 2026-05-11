Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»

Смедли считает, что Пиастри не стоит переходить в «Ред Булл».

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли прокомментировал слухи о возможном переходе гонщика «Макларена » Оскара Пиастри в «Ред Булл » в случае ухода Макса Ферстаппена.

«Если у тебя проблемы в борьбе с собственным напарником, то – буду опираться на свой опыт в «Феррари» – какие у тебя вообще варианты? Ты уйдешь и перейдешь в более слабую команду, у которой нет шансов выиграть чемпионат – но там ты станешь более сильным пилотом?

Я много раз наблюдал подобное. Я видел, как пилоты так поступали – и это ни разу не сработало. Ни разу не видел, чтобы в результате гонщик становился счастливее», – сказал Смедли.

