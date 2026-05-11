  • Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»
Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»

Смедли считает, что Пиастри не стоит переходить в «Ред Булл».

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли прокомментировал слухи о возможном переходе гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в «Ред Булл» в случае ухода Макса Ферстаппена.

«Если у тебя проблемы в борьбе с собственным напарником, то – буду опираться на свой опыт в «Феррари» – какие у тебя вообще варианты? Ты уйдешь и перейдешь в более слабую команду, у которой нет шансов выиграть чемпионат – но там ты станешь более сильным пилотом?

Я много раз наблюдал подобное. Я видел, как пилоты так поступали – и это ни разу не сработало. Ни разу не видел, чтобы в результате гонщик становился счастливее», – сказал Смедли.  

Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Ну у Барика почти получилось в 2009-м. А вот что Масса, что Боттас - все лишились даже того немногого что имели
Ну насчет Массы спорно. 14-15 были более результативными, чем его последние годы в Феррари.
Например в Вильямсе за 2 сезона 5 подиумов и даже поул был.
За 2011,2012,2013 в Феррари - всего 3 подиума
Чего Боттас лишился? Места в Вильямсе? Денег заработал, победы получил. Сейчас благодаря этому продолжает карьеру.
Во-первых, Оскар не хуже Ландо. Прошлый сезон Оскар немного не справился с давлением, но надо сказать, что и команда над ним сильно не тряслась. Во-вторых, Оскар вроде никуда не собирается, да и Макларен не собирается менять состав пилотов. В-третьих, более слабый Ред Булл несколько лет назад был лютым самовозом. Что мешает ему снова построить лучшую машину? Кстати, Хэмильтон переходил из Макларена в более слабый тогда Мерседес, а Шумахер из чемпионского Беннетона в Феррари.
Переход Льюиса я бы всё-таки в расчет не брал, там в принципе все было ясно, как белый день, все же заводская команда, которая делала ставку как раз на новые правила и регламент. Да и Беннетон с Феррари тоже тяжело сравнивать, хоть и чемпионский, но тем не менее разница в масштабах колоссальная. По нынешнему РБ всё-таки не верится в возрождение команды в ближайшее время, нет ни одной предпосылки к этому, персонал разбегается, инфраструктура уже устаревает и данные на трассе разнятся данными из трубы и компьютера, а если брать во внимание, что ещё и Макс может "сглаживать/смягчать" ситуацию своим талантом, то вообще непонятно на что они будут способны. В остальном же согласен, Оскару нет смысла что-то менять
Первое предложение противоречит второму. На таком уровне именно умение справляться с давлением то, что определяет чемпиона, этот фактор нельзя не учитывать в общей оценке, кто сильнее, кто слабее.
Ну, если Пиастри живёт своими мозгами, а не манагера, то никуда не уйдёт.
Хотя, я бы поддержал, в противном случае, возвращение пары КарЛандо)
Я думаю Зак ещё в здравом уме и Сайнса в команде не будет при любом раскладе.
