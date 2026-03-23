Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст

Премьера авторского подкаста руководителя Российской Дрифт Серии Дмитрия Добровольского «Скорость решений» состоялась 20 марта на онлайн-площадках.

Первым гостем стал Александр Лобачев – предприниматель, создатель студии тюнинга Level Performance, а также один из основателей Медийной футбольной лиги.

Формат подкаста – разговоры с гостями из мира спорта, бизнеса и медиа, где делятся личным опытом и задают друг другу неудобные вопросы.

В премьерном выпуске участники подкаста обсудили феномен медиафутбола, современные медиа как инструмент вовлечения аудитории, воспитание детей, философию тюнинга, а также зачем на самом деле вкладывают деньги в автоспорт.

Дата выхода: 20 марта 2026 г.

Ведущий: Дмитрий Добровольский

Гость первого выпуска: Александр Лобачев, Level Performance

Источник: Пресс-служба Российской Дрифт Серии
