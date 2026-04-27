Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве

Первый этап РДС пройдет на «Москоу Рейсвей» в первые выходные мая.

Первый уик-энд нового сезона Гран-при РДС состоится на подмосковном автодроме «Москоу Рейсвей » 2 и 3 мая.

Технический и спортивный регламенты Гран-При Российской Дрифт Серии в 2026 году практически не изменились, однако есть небольшие корректировки. С точки зрения техники главным нововведением станет переход по ходу сезона на новый состав шин, которые сделаны специально для RDS GP для улучшения сцепления и износостойкости.

Кроме того, в новом сезоне все парные заезды будут проходить только в воскресенье — суббота отдана для официальных тренировок и квалификации. Новый формат уик-энда позволит снизить нагрузку на участников, а поклонникам дрифта даст возможность посетить RDS GP в субботу по более выгодной цене и увидеть плотные парные тренировки, ранее недоступные для зрителей.

Также примечательно возвращение в серию представителей Ирландии в лице команды Fresh Racing. Коллектив расширился до четырех пилотов, и одним из новобранцев стал Томас Кайли, за плечами которого успешные выступления у себя на родине, в Омане и европейских сериях. Вторым новичком коллектива стал Сергей Кузнецов, ранее представлявший STAR PЕR STARS AIMOL, — его ждет дебют за рулем «Тойоты» Supra A80. На аналогичных автомобилях поедут и ветераны коллектива — Дамир Идиятулин и Денис Мигаль.

Возвращается в Гран-При РДС после длительного перерыва и хорошо знакомый российским зрителям представитель Гонконга Чарльз Нг, который выступит как минимум на первом этапе сезона. В свое распоряжение пилот получит «Ниссан» Silvia S15 «Паннакотта» в цветах STAR PЕR STARS AIMOL — автомобиль, который принес первый золотой подиум Дмитрию Добровольскому в прошлом сезоне RDS Open. По ходу чемпионата Гран-При РДС планируется появление и других легионеров.

Что примечательно, абсолютно новый для Гран-При Российской Дрифт Серии проект подготовил 4-кратный чемпион RDS Восток Илья Федоров, который намерен вывести на старт культовый спорткар Ford Mustang, адаптированный для езды в управляемом заносе.

В сезоне-2026 в команду судей главного чемпионата страны по дрифту вернется Антон Новиков. Вместе с ним оценивать проезды будут Андрей Паули, который в прошлом сезоне занимался аналитикой повторов, и экс-пилот RDS GP Дмитрий Ермохин. Четвертый судья, которому предстоит заниматься аналитикой повторов, будет меняться от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.

Расписание 1-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Москоу Рейсвей»

2 мая, суббота

● 9:00 – 11:00 — тренировочные заезды

● 12:00 – 16:00 — квалификация

● 16:10 – 17:00 — автограф-сессия

● 17:00 – 19:00 — парные тренировки

3 мая, воскресенье

● 9:00-10:00 — тренировочные заезды

● 10:00-13:00 — парные заезды ТОП-32

● 13:30-14:40 — парад пилотов и автограф-сессия

● 15:10-18:30 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал

● 19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.