Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»

Руководство «Хоккенхаймринга» рассказало о переговорах с «Ф-1».

Директора трассы «Хоккенхаймринг » Йорн Теске прокомментировал возможность возвращения автодрома в календарь «Формулы-1».

«В любом случае понадобится внешняя финансовая поддержка. Она может поступить от крупных партнеров или спонсоров из частного сектора или, как это бывает во многих странах, из государственного. Федерация автоспорта и производители тоже могли бы внести свой вклад. Все сработает только в случае совместного проекта.

В долгосрочной перспективе Гран-при на «Хоккенхаймринге» возможен только при чередовании с другими европейскими трассами. Мы все еще продолжаем вести переговоры с «Формулой-1». Пока никаких новостей нет», – сказал Теске.

