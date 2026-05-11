1

Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»

Руководство «Хоккенхаймринга» рассказало о переговорах с «Ф-1».

Директора трассы «Хоккенхаймринг» Йорн Теске прокомментировал возможность возвращения автодрома в календарь «Формулы-1».

«В любом случае понадобится внешняя финансовая поддержка. Она может поступить от крупных партнеров или спонсоров из частного сектора или, как это бывает во многих странах, из государственного. Федерация автоспорта и производители тоже могли бы внести свой вклад. Все сработает только в случае совместного проекта.

В долгосрочной перспективе Гран-при на «Хоккенхаймринге» возможен только при чередовании с другими европейскими трассами. Мы все еще продолжаем вести переговоры с «Формулой-1». Пока никаких новостей нет», – сказал Теске.

Гран-при Майами – теперь главный этап «Ф-1». Успешнее Вегаса и привлекательнее Монако
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
Хоккенхаймринг
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Старый Хоккенхаймринг просто волшебен был. Когда болиды укатывали в лес.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»
9 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»
55 минут назад
Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»
сегодня, 07:38
MotoGP. «Дукати» не будет заявлять замену для травмированного Маркеса на Гран-при Каталонии
вчера, 19:40
Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»
вчера, 19:04
Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»
вчера, 18:17
Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»
вчера, 17:34
Йерун Блекемолен о шансах Ферстаппена выиграть «24 часа Нюрбургринга»: «Одна ошибка – и все кончено»
вчера, 16:43
Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)
вчера, 15:57
Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»
вчера, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем