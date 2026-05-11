Директор «Хоккенхаймринга»: «Трасса ведет переговоры с «Формулой-1»
Руководство «Хоккенхаймринга» рассказало о переговорах с «Ф-1».
Директора трассы «Хоккенхаймринг» Йорн Теске прокомментировал возможность возвращения автодрома в календарь «Формулы-1».
«В любом случае понадобится внешняя финансовая поддержка. Она может поступить от крупных партнеров или спонсоров из частного сектора или, как это бывает во многих странах, из государственного. Федерация автоспорта и производители тоже могли бы внести свой вклад. Все сработает только в случае совместного проекта.
В долгосрочной перспективе Гран-при на «Хоккенхаймринге» возможен только при чередовании с другими европейскими трассами. Мы все еще продолжаем вести переговоры с «Формулой-1». Пока никаких новостей нет», – сказал Теске.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
Старый Хоккенхаймринг просто волшебен был. Когда болиды укатывали в лес.
