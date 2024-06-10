Главный Евро в карьере Зидана случился в 2000-м. Возможно, его лучший турнир в сборной. В 98-м он забил голы в финале, но провел очень неровный месяц. А вот в 2000-м (и в 2006-м на ЧМ) Зизу пребывал в режиме бога – доминировал в каждом матче, дарил магию и определял результат. Франция на том турнире была более гибкой и максимально заточенной под Зизу – тренер Роже Лемерр адаптировал под него схему. Иногда 4-2-3-1, иногда 4-4-2 с ромбом. Зидан всегда в свободной роли десятки. В иных матчах черновую работу за него делали сразу трое соседей по центру – все для максимального комфорта. Игра Зидана в любом матче – это создание себе дополнительных секунд через интеллект и технику. Он – величайший мастер влияния на матчи без прямого участия в голах. «Зидан превращает плохой пас в хороший», – метко сформулировал Патрик Виейра. «Иногда мне кажется, что он танцует с мячом, а не играет в футбол», – описывал Тьерри Анри. Концентрация магии Зизу достигла пика именно в 2000-м. Зидана на Евро-96 мало кто помнит (и это к лучшему), в 2004-м он будет в порядке, но на фоне командного провала. А вот 2000-й – мagnum opus великого творца.

Удивительный факт В четвертьфинале против Испании Зидана опекал Пеп Гвардиола – вернее пытался опекать. Каталонец так хорошо запомнил тот опыт, что, пройдя «Реал» Зидана в ЛЧ 20 лет спустя, выдал: «Помню, как играл против Зизу в сборной. Как же я настрадался в том матче».