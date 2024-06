«Руни навсегда останется вундеркиндом, сверкнувшим на Евро-2004», – написал колумнист Оливер Холт, когда Уэйн завершил карьеру в 2021-м. В Португалии Руни ярко и бесцеремонно явил себя миру. Футбол был не готов и знакомился на ходу. Маститый Лилиан Тюрам назвал Уэйна «просто мальчишкой, играющим в нападении англичан». Недооценка завела Уэйна, и с Францией он выдал пару номеров, прокинув мяч между ног самому Зидану. Так зажглась большая звезда, засиявшая ярче после 4 мячей Швейцарии и Хорватии. То уже далекое португальское лето будет лучшим в карьере Руни: он сыграет еще на трех ЧМ и двух ЧЕ, выжав там лишь 3 гола.

Удивительный факт У Руни есть тату с названием альбома любимой музыкальной группы Stereophonics – Just Enough Education to Perform.