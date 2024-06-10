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За 64 года на Евро отметились тысячи лучших игроков континента. Выделить среди них самых-самых – сложно, но важно для осмысления истории турнира. Sports провел большое голосование внутри редакции и выбрал 30 тех, кто блистал ярче всех. В наш рейтинг попали представители разных позиций и любого из 16 турниров. Мы собрали карточки-профайлы на каждую звезду, добавив туда необычные факты, показательные цифры и хлесткую цитату, которая лучше всего его характеризует. Тексты писали: Вадим Лукомский, Никита Киселев, Андрей Клещенок, Артем Терентьев, Азатхан Чекабаев, Александр Головин, Артем Денисов и Денис Романцов. Проект выходит совместно с Кинопоиском. <br><br> Реклама 16+. ООО «КИНОПОИСК». Erid: 2SDnjeh9gCh

Лучшие игроки
в истории Евро

30
Роналд Куман
Цифра252 гола за карьеру забил Куман и стал самым результативным защитником в истории футбола. Лучшим получился сезон-1987/88 за ПСВ – 26 мячей в 46 играх.
Турниры Евро1988, 1992
Куман играл последнего защитника и действовал жестко. Он забивал штрафные и пенальти как из пушки. Он провоцировал. Идеальная характеристика костолома? Как бы не так: Куман обладал тончайшим пасом и стал важнейшим игроком в «Барселоне» Кройффа – вероятно, самой изящной команде XX века. На Евро-1988 Куман поехал окрыленным после требла с ПСВ и был везде: скреплял оборону (всего три пропущенных в шести матчах), выбегал в атаку (в полуфинале заработал пенальти и забил его) и попадал в желтую хронику.
Удивительный фактПосле полуфинала Евро-1988 с ФРГ Куман обменялся футболкой с Олафом Тоном. Победа свела с ума – Роналд подтерся формой прямо на поле. Через два дня он произнес: «Я знаю, что не должен был этого делать. Но сказать, что жалею… Нет, я не жалею».
Цитата«Роналдом было легко управлять, потому что у него невероятное стремление к победе. Он любил доходить до предела дозволенного», – Гус Хиддинк.
29
Давид Вилья
Цифра59 голов – он лучший бомбардир в истории сборной Испании.
Турниры Евро2008
Здорово, что Вилья в топ-30 лучших неподалеку от Торреса. Он и забивал как будто только ради того, чтобы отпраздновать с другом Фернандо. В наследии Вильи на Евро-2008 есть противоречия. Он стал лучшим бомбардиром, хотя все 4 мяча отгрузил в двух первых матчах группы. Давид вошел в символическую сборную, хотя пропустил финал из-за травмы, а в полуфинале Испания показала самый доминантный футбол после его ухода. Но Вилья неотделим от успеха сборной Испании – ее нового, свежего на тот момент образа. Того, что Хави назвал победой «невысоких парней». В историческом плане Вилья (вместе с Раулем и Торресом) решил долго донимавшую испанцев проблему – отсутствие топ-форварда при россыпи блистательных полузащитников.
Удивительный фактСемьи Вильи и Торреса настолько близки, что вторую дочь Давида назвали Олайя – в честь жены Фернандо.
Цитата«Я почти всегда носил седьмой номер, но играл как девятка, десятка и даже семерка. Умение адаптироваться позволяло мне играть в командах с очень разным стилем. Моя обычная роль: помогать, быть одним из».
28
Андрей Аршавин
Цифра6 – такое место после Евро-2008 Аршавин занял в голосовании за «Золотой мяч». Наивысшая позиция российского футболиста после распада СССР.
Турниры Евро2008, 2012
Андрею Аршавину так и не удалось поиграть на чемпионате мира, но на обоих Евро он становился главным героем сборной: от триумфального 2008-го до «Ваши ожидания – ваши проблемы» в 2012-м. Аршавин блистал в Европе с «Зенитом» и делал покер на «Энфилде». Но все-таки главный матч в его карьере случился в сборной – тот самый четвертьфинал с Нидерландами в 2008-м. Игрок, который из-за дисквалификации пропустил два стартовых матча, в итоге стал одной из главных звезд турнира, попав в символическую сборную и на радары топ-клубов. На Евро-2012 россияне провалились, но Аршавин с тремя голевыми за три игры стал лучшим ассистентом турнира.
Удивительный фактВ детстве Андрей увлекался шашками и даже имел юношеский разряд. Тренер по шашкам видел в нем большой потенциал и уговаривал связать жизнь с этим занятием.
Цитата«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал».
27
Андреа Пирло
Цифра131 передачу отдал в четвертьфинале Евро-2012. Больше, чем вся английская полузащита вместе взятая.
Турниры Евро2004, 2008, 2012
Иногда историю пишут победители, а иногда ее пишут для них. MVP Евро-2012 назвали Иньесту, но лучшим был Пирло. Перед финалом к нему подошли чиновники УЕФА: «Андреа, ты сильнейший. Но получишь награду, только если Италия выиграет». Итальянцы проиграли – не хватило дня отдыха. Но мы-то помним, кто был действительно лучшим. Андреа блистал в начале каждого осмысленного действия итальянской сборной. Тот Евро – один из самых ярких примеров влияния личности на историю: весь турнир проходил в темпе, заданном Пирло.
Удивительный фактПирло специально бил штрафные прямо над стенкой – издевался над соперником.
Цитата«Пирло за доли секунды замечает пас, на который другие тратят целую жизнь», – Карло Анчелотти.
26
Уэйн Руни
Цифра4 дня Руни пробыл самым молодым автором гола в истории Евро. Достижение перекрыл швейцарец Йохан Фонлантен.
Турниры Евро2004, 2012, 2016
«Руни навсегда останется вундеркиндом, сверкнувшим на Евро-2004», – написал колумнист Оливер Холт, когда Уэйн завершил карьеру в 2021-м. В Португалии Руни ярко и бесцеремонно явил себя миру. Футбол был не готов и знакомился на ходу. Маститый Лилиан Тюрам назвал Уэйна «просто мальчишкой, играющим в нападении англичан». Недооценка завела Уэйна, и с Францией он выдал пару номеров, прокинув мяч между ног самому Зидану. Так зажглась большая звезда, засиявшая ярче после 4 мячей Швейцарии и Хорватии. То уже далекое португальское лето будет лучшим в карьере Руни: он сыграет еще на трех ЧМ и двух ЧЕ, выжав там лишь 3 гола.
Удивительный фактУ Руни есть тату с названием альбома любимой музыкальной группы Stereophonics – Just Enough Education to Perform.
Цитата«Мне было 18. Я считал себя лучшим игроком в мире. Не было такого, чтобы я думал: «Это Зинедин Зидан». Скорее так: «Мы обыграем тебя». Напротив могли быть Пеле, Джордж Бест или Марадона – не имело значения».
25
Ангелос Харистеас
Цифра3 – все три мяча в победном плей-офф Евро Греция забила головой. На счету Харистеаса – 2 мяча.
Турниры Евро2004, 2008
Мало кто расскажет, что Харистеас забивал на Евро-2008. Что у него есть золото Бундеслиги с «Вердером». Потому что Харистеас – это символ ЧЕ-2004, главного футбольного чуда начала века. Тем летом Ангелос не разменивался по мелочам и блистал только с большими командами: забил Испании в группе, затем Франции в плей-офф и Португалии в финале. Харистеас вспоминал, что накануне турнира игроки сборной Греции делились ожиданиями. Преобладало желание «Просто забить гол». Чуть смелее звучало «Добыть победу ради греческого народа». А когда кто-то заявил «Почему бы не выиграть трофей?», все засмеялись. Летом 2004-го Ангелос выполнил каждый из пунктов.
Удивительный фактВ голосовании на «Золотой мяч»-2004 Харистеас забрался на 11-е место, обойдя Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Фрэнка Лэмпарда и Зинедина Зидана.
Цитата«Даже через 50 лет все будут помнить, что я забил гол, сделавший Грецию чемпионами Европы».
24
Карл-Хайнц Румменигге
Цифра10+5 по гол+пас сделал Румменигге за 21 матч в квалификациях и финалах Евро.
Турниры Евро1980, 1984
0:0 – именно так Германия сыграла с Мальтой в первом матче отбора к Евро-80. Мальте еще и не засчитали один гол из-за офсайда. Но на Евро команда преобразилась – и это был турнир Румменигге. Германия вернула титул спустя 8 лет (победив в финале Бельгию 2:1), а Карл-Хайнц получил звание лучшего игрока – и на его счету голевой пас на победный удар Хорста Хрубеша. Румменигге сочетал технику (дриблинг, удары в падении и умные передачи) с силой и скоростью. В следующие два года после победного Евро Румменигге дважды получил «Золотой мяч».
Удивительный фактРумменигге – интеллектуал не только на поле, но в жизни. После футбольной карьеры стал менеджером и сделал «Баварию» суперприбыльной. 16 лет подряд клуб был в плюсе.
Цитата«Лучше иметь такую кличку [Красные щеки], чем никакую. Это значит, что тебя замечают».
23
Дино Дзофф
Цифра784 – минуты без пропущенных, включая квалификационные турниры: с 1975-го по 1980-й. Рекорд Евро.
Турниры Евро1968, 1980
Два пропущенных за два турнира, два признания лучшим вратарем, один трофей. Дзофф закончил в 41 год. Все говорили, что рано: он оставался сильнейшим кипером мира. Пока он играл, запасные дремали на скамейке: видели Дино и знали, что у них нет шанса. Дзофф играл неброско, но очень надежно; его определяли образцовая концентрация и великолепная выучка, а не природные данные. Поэтому его величие недооценено. Итальянцы так сильно ностальгируют по нему, что таскают на каждый турнир Алекса Мерета – еще одного фриулийца с выдающейся вратарской техникой.
Удивительный фактВторой вратарь XX века по версии IFFHS.
Цитата«Ранний Буффон лучше раннего Дзоффа. Но в зрелости я был сильнее. Так что у нас ничья».
22
Виктор Понедельник
Цифра200 долларов получил Понедельник за победу на Евро-1960. И на эти деньги купил жене шубу.
Турниры Евро1960, 1964
Понедельник попал на Евро-1960 благодаря заботе тренера сборной Гавриила Качалина. За несколько недель до поездки во Францию у Понедельника участились приступы астмы. Тогда Качалин отселил Виктора от команды в отдельный двухэтажный домик поближе к озеру (позже Понедельник узнал, что там же держали в плену фельдмаршала Фридриха Паулюса). Качалин рискнул взять не до конца здорового форварда в Марсель – в надежде, что под французским солнцем тому станет лучше. Так и вышло. В полуфинале Понедельник забил третий мяч чехословакам, а в финале – победный югославам на 113-й минуте. Через четыре года Виктор отличился в полуфинальной игре с Данией и добавил к золоту-1960 серебро-1964.
Удивительный фактПонедельник играл до 29 лет и признавался, что до завершения карьеры не пробовал водку или коньяк. Предпочитал шампанское.
Цитата«Никто из высшего руководства не верил, что мы сможем стать чемпионами Европы. Никого не отправили с нами, ни одного оператора. Все произошло тихо и незаметно. Когда мы до турнира в Баковке проиграли товарищеский матч, вся чиновничья свора приехала нас ругать, чтобы выяснить, почему мы были плохо готовы к турниру».
21
Фернандо Торрес
ЦифраЕдинственный, кто забил в двух финалах Евро.
Турниры Евро2008, 2012
Торрес забивал в двух финалах – в 2008-м и 2012-м. Но это были совершенно разные версии Фернандо. В 2008-м Торрес закончил клубный сезон безусловно лучшим нападающим мира – 24 гола за «Ливерпуль» только в АПЛ. Его скорость, техника и визуальное превосходство ставили на колени самых неуступчивых защитников. Победный гол в финале был иллюстрацией испанского стиля и сильнейших качеств Фернандо: перепас, разрезная передача в самый нужный момент от маэстро Хави и взрывной спринт, позволивший обогнать Филиппа Лама. В 2012-м Торрес приехал на Евро победителем ЛЧ, но уже почти что призраком, тенью самого опасного человека на планете. Тем не менее вновь забил в решающем матче и добавил голевой пас. Яркий момент в уже увядающей карьере.
Удивительный фактМолодой Торрес был капитаном «Атлетико», даже когда там играл Диего Симеоне.
Цитата«Мы привыкли смотреть финалы по телевизору, но сегодня мы сами здесь и мы победили».
20
Луиш Фигу
Цифра7 – Роналду носит семерку в подражание Фигу.
Турниры Евро1996, 2000, 2004
Путь, который привел португальцев к единственному трофею в истории, начался в 2000-м. Шел первый тур, сборная уже летела англичанам 0:2, и никто этому особенно не удивлялся. А потом на поле снизошел пиковый Фигу: прошел по центру и бахнул издали. Во втором туре он отдал голевую, в четвертьфинале две сразу. У турецкого фулбека до сих пор кружится голова, когда он вспоминает финты Фигу. В них скрывался секрет средней сборной: в сложной ситуации достаточно отдать Луишу – он продирался сквозь фланг, кто бы ему ни противостоял. Через четыре года португальцы дошли до финала, и Фигу опять был одним из лучших.
Удивительный фактФигу посвящен в рыцари за заслуги перед отечеством.
Цитата«Фигу можно поместить в телефонную будку с одиннадцатью соперниками между ним и дверью. Он обыграет всех», – Карлуш Кейруш.
19
Лука Модрич
ЦифраЕвро-2024 станет пятым чемпионатом Европы для Модрича. Больше участий только у Криштиану Роналду.
Турниры Евро2008, 2012, 2016, 2020, 2024
Хорватия традиционно успешна на ЧМ, а не на Евро, но это не затуманивает силу Модрича, который был лидером сборной абсолютно на каждом турнире – в 2008-м еще молодым разбивал сборную Германии, в 2021-м тянул Хорватию, когда казалось, что это его последний Евро. Вовсе нет, он тащил на ЧМ-2022, он будет тащить и на Евро-2024. Его работоспособность, устойчивость под давлением и умение управлять игрой – главные силы Хорватии.
Удивительный фактЧасть Хорватии плохо относится к Модричу из-за того, что Лука дачей ложных показаний защищал экс-руководителя загребского «Динамо» Здравко Мамича, которого обвиняли в растрате и уходе от налогов. Хорваты слишком устали от коррупции в футболе, поэтому не все могут простить легенде такой поступок.
Цитата«Нет сомнений, что это лучший хорватский футболист в истории», – экс-футболист сборной Хорватии Роберт Просинечки.
18
Руд Гуллит
Цифра1-е место в хит-параде Нидерландов заняла песня Wij houden van Oranje в честь победы на Евро-1988. В записи участвовали Гуллит и другие игроки.
Турниры Евро1988, 1992
На Евро-1988 Гуллит ехал действующим обладателем «Золотого мяча». От капитана и его сборной ждали победы, а они проиграли в стартовом туре. После этого команда сменила настройки: перешла на 4-4-2, переместила Гуллита в нападение, а к нему в пару поставила ван Бастена. Так случился лучший дуэт в истории Евро: Руд трижды ассистировал Марко, а еще раз забил сам – победный в финале. Гол прикончил сборную СССР. Из того матча помнят выстрел ван Бастена по воротам Дасаева, но советские игроки говорят именно про Гуллита. Он выделялся мышлением, кошачьей пластикой и постоянно менял позицию. Руд – отражение тотального футбола: за карьеру он перепробовал все амплуа, кроме вратаря – был даже либеро.
Удивительный фактВ полуфинале Евро-1988 Нидерланды обыграли ФРГ – впервые за 32 года. Вечеринку в честь победы спродюсировал Гуллит: устроил дискотеку с женами, журналистами и болельщиками. А за два дня до финала потащил сборную на концерт Уитни Хьюстон.
Цитата«Гуллит – великий игрок по любым стандартам. У него есть все скиллы. Он не боится быть с мячом. Он выглядит так, будто наслаждается каждой секундой с ним. Это делает его лучшим игроком, чем Марадона», – Джордж Бест.
17
Эдвин ван дер Сар
Цифра9 сухих матчей на чемпионатах Европы провел ван дер Сар. Делит рекорд с Икером Касильясом.
Турниры Евро1996, 2000, 2004, 2008
Российским болельщикам Эдвин ван дер Сар навсегда запомнился по Евро-2008, когда Аршавин голом между ног отправил голландцев домой. Но для вратаря это было уже прощание со сборной. До этого ван дер Сар ездил первым номером Нидерландов на чемпионаты Европы в 1996-м, 2000-м и 2004-м. С двух из этих турниров голландцы увозили бронзу, а на Евро-2000 ван дер Сар вообще не пропустил ни одного мяча (сборная пропустила в двух матчах, когда играл другой вратарь). Если приплюсовать к этому достижению последние игры 1996-го и первые матчи 2004-го, то общая сухая серия ван дер Сара продлилась 594 минуты: это рекорд в истории Евро. А в 2008-м, несмотря на вылет в четвертьфинале, Ван дер Сар попал в символическую сборную турнира.
Удивительный фактВан дер Сар – единственный голкипер, который брал Лигу чемпионов с двумя разными клубами (с «Аяксом» в 1995-м и с «МЮ» в 2008-м).
Цитата«Нам было очень тяжело найти замену Шмейхелю, но мы успешно с этим справились. Хотя признаюсь, что мне стоило бы сразу подписать Эдвина ван дер Сара после ухода Петера», – Алекс Фергюсон.
16
Джанлуиджи Буффон
Цифра17 матчей на Евро – в 2016-м Буффон стал рекордсменом Италии по этому показателю. Позднее планку побил только Леонардо Бонуччи (19).
Турниры Евро2004, 2008, 2012, 2016
Джанлуиджи Буффон должен был съездить на пять чемпионатов Европы. Но прямо перед Евро-2000 травмировался, уступив место Франческо Тольдо, с которым итальянцы в итоге добрались до финала. К следующему Евро Буффон вновь выиграл конкуренцию, после чего уже не отдавал первый номер вплоть до Евро-2016. Ближе всего к успеху Джиджи подобрался в 2012-м, но в финале нарвался на доминирующих тогда испанцев. В 2008-м Италия тоже вылетела из-за Испании – в четвертьфинальной серии пенальти. Но Буффон на обоих Евро был хорош, за что справедливо был включен в символические сборные турниров.
Удивительный фактСтаршего сына Буффона зовут Луи Тома. Он назван в честь одного из кумиров Джиджи – камерунского вратаря Тома Н’Коно.
Цитата«Джиджи дебютировал в Серии А в 16 лет, сохранил в себе мальчишеский энтузиазм и щедро делится им с партнерами. Он до сих пор, как подросток, искренне увлечен футболом – это и сделало его великим чемпионом», – Павел Недвед.
15
Икер Касильяс
Цифра519 минут подряд не пропускал на Евро-2012 Касильяс. Это самая длинная непрерывная сухая серия на чемпионате Европы.
Турниры Евро2004, 2008, 2012
До недавнего времени Касильяс считался рекордсменом по количеству участий на чемпионатах Европы – он ездил на турнир пять раз (играл в трех). Теперь Роналду побьет этот рекорд, но у Икера две победы на Евро, а еще он один из трех человек в мире (в компании Франца Беккенбауэра и Дидье Дешама), которые выигрывали Евро, ЧМ и ЛЧ в качестве капитана. На стыке нулевых и десятых Касильяс был основным вратарем сборной, которая доминировала в мире. В 2008-м и 2012-м помимо побед на Евро он попал в символические сборные обоих турниров и был признан вратарем года. В 2008-м за весь турнир испанцы пропустили три гола, в 2012-м – один. Еще один устрашающий факт: в обоих триумфальных турнирах и даже на ЧМ-2010 Касильяс ни разу не пропустил в плей-офф. Какие еще нужны аргументы, что испанец обязан уверенно залетать в наш рейтинг?
Удивительный фактВ Мостолесе – родном городе Касильяса – есть проспект, названный в его честь. В 2012 году так переименовали бывший проспект Спорта.
Цитата«В детстве большинство друзей мечтало забить прекрасный гол. Я же мечтал не дать им это сделать».
14
Герд Мюллер
Цифра3,5 км в среднем пробегал Герд Мюллер за матч (как выяснили ученые из Высшей спортивной школы Кельна несколько лет назад). Это меньше, чем у некоторых современных вратарей.
Турниры Евро1972
У Герда Мюллера всего два матча в финальных стадиях Евро (в 72-м – по два гола в полуфинале с Бельгией 2:1 и финале с СССР 3:0), но важно знать: в 60-70-х формат турнира был иным. Отборочный раунд – гораздо жестче, а в финальную стадию попадали всего четыре команды. Плюс Герд ушел из сборной в 28 – хотел больше времени проводить с семьей. Уникальность Мюллера в том, что во всех официальных турнирах за сборную он забивал больше гола за игру. С учетом отборочных на Евро у Герда – 16 голов в 10 матчах. А всего за сборную – 68 голов в 62 матчах.
Удивительный фактМюллер перешел в «Баварию» в 1964-м, когда она играла в региональной лиге (и всего один раз побеждала в чемпионате Германии – 32 года назад). Герд получал 500 марок и подрабатывал грузчиком. А ушел в 1979-м – с тремя Кубка европейских чемпионов.
Цитата«Я забиваю корявые голы? Расстроился бы только в том случае, если бы такие голы перестали засчитывать, а пока нет смысла переживать».
13
Петер Шмейхель
ЦифраШмейхель – лидер Евро-92 не только по сэйвам, но и по количеству полученных передач – 130 за 5 матчей. Это даже больше, чем у Икера Касильяса в доминантной Испании-2012 (110 за 6).
Турниры Евро1992, 1996
Шмейхель-92 – величайший вратарский перфоманс Евро. Перед турниром, еще не зная, что Дания получил экстренную путевку, Петер публично разнес тренера Меллера-Нильсена – назвал его стиль «футболом низшего класса», противопоставляя ему экс-тренера Зеппа Пионтека, при котором Дания играла как команда из «высшего общества». Нельзя сказать, что Петер был неточен. Лучшая Дания была в 1986-м, но у нее в воротах не было гениального вратаря в лучшие дни своей жизни. По ходу турнира Меллер-Нильсен называл Шмейхеля опорой команды и «великолепной большой мышью». «Он – лучший в истории. Харизма и характер Петера меняли ход матчей. Он заражал команду победным духом. Он мощно играл в воздухе, демонстрировал грандиозную реакцию и потрясающе справлялся с выходами 1 на 1», – слова Брайана Лаудрупа не преувеличение. В 1992-м Шмейхель тащил и заряжал команду. Еще вокруг Шмейхеля строилась важная фишка сборной с затяжкой времени через пас назад вратарю. Команда пользовалась ей чаще всех на турнире. Такая возможность была, потому что датчане реже всех отставали в счете. Они проигрывали всего 32 минуты за весь турнир – в матче против Швеции в группе, где так и не отыгрались. Фундамент разрушился бы, если бы Шмейхель пропустил в важном матче при 0:0. Он не пропустил, а Дания стала самым хрупким чемпионом в истории Евро. Такое бывает, когда команду склеивает такой вратарь.
Удивительный фактШмейхель всю карьеру играл в сделанных на заказ свитерах размера XXXL. Он стал главным пострадавшим в первом матче Дании на турнире. Команда приехала на Евро без собственной формы – решением стал отбор формы у молодежки. Разумеется, размеры отличались. Несмотря на дискомфорт, Петер насухо отыграл против Англии.
Цитата«Когда партнеры увидели, как я отбил тот удар Клинсманна в финале, мы все осознали, что можем это сделать».
12
Павел Недвед
ЦифраМяч в ворота сборной Италии на Евро-1996 стал для 23-летнего Недведа первым в составе сборной. Он пробился к основу только к концу отборочного турнира.
Турниры Евро1996, 2000, 2004
На Евро-1996 Павел забил первый мяч Чехии, открыв счет в матче второго тура с Италией. Тренер Душан Угрин разрешил игрокам жить на турнире с женами. В итоге супруга Павла Ивана вернулась в Прагу беременной, а сам Недвед – вице-чемпионом Европы. Он стал одним из открытий Евро-1996 и вместо ПСВ, с которым предварительно договорился, перешел в «Лацио» к Зденеку Земану. Через восемь лет Павел – уже в статусе капитана сборной и обладателя «Золотого мяча» – дошел до полуфинала и попал в сборную лучших игроков турнира.
Удивительный фактЕвро-1996 – первый турнир после разделения Чехословакии. Недвед говорил, что встретил разделение страны с болью и грустью: «Мы со словаками одинаковые, у нас похожие языки и вместе мы были бы сильнее».
Цитата«Мой допинг – это тренировки. В Праге я бегал по вечерам вместо того, чтоб сидеть с другими игроками в ресторане, и они называли меня психом».
11
Паоло Мальдини
Цифра3 раза попадал в символические сборные.
Турниры Евро1988, 1996, 2000
Всего четыре игрока попадали в символические сборные на трех разных Евро. Только двое из них (второй – Блан) попадали в команду звезд на каждом турнире, в котором сыграли. И только один превосходил конкурентов на разных позициях. Мальдини стал лучшим левым защитником в 88-м и лучшим латералем в 2000-м, а в 96-м полтурнира отыграл в центре. И везде был безукоризнен. Лучший из тех, кому чемпионство так и не покорилось.
Удивительный фактВосемь лет назад официально коронован лучшим левым защитником в истории чемпионатов Европы.
Цитата«Мальдини был лучшим в мире, потому что всегда был на высоте», – Рино Гаттузо.
10
Маттиас Заммер
Цифра31 – в таком возрасте завершил карьеру Заммер. Всего спустя два года после лучшего турнира в жизни – все из-за травм.
Турниры Евро1992, 1996
Заммер начинал в сборной Германии как полузащитник (а в юношестве – еще в ГДР – вообще выходил нападающим), но лучший турнир в жизни провел как защитник. Превратив подкаты в искусство. За 6 матчей Евро-96 Германия пропустила три мяча, а Заммер успевал помогать и в атаке, забив дважды: сборной России в группе и хорватам в 1/4 (победный). Как итог – чемпионство, приз лучшему игроку и «Золотой мяч» по итогам года.
Удивительный фактВ 98-м выйдет компьютерная игра, названная в честь Заммера. Футбольный симулятор, в котором главный кайф – делать подкаты.
Цитата«Маттиас даже на вечеринках думал о следующей игре. Его бесила расслабленность партнеров или когда кто-то говорил, что в клубе все замечательно. Он мог наорать на товарища по команде на тренировке, а потом еще и приложить его в газете. Я-то с ним ладил, а остальные – нет», – Карл-Хайнц Ридле.
9
Антуан Гризманн
Цифра6 – больше голов, чем Гризманн, на одном Евро забивал только Мишель Платини (девять).
Турниры Евро2016, 2020, 2024
Лучший футболист Евро-2016 и лучший бомбардир (шесть голов): дубль против Ирландии в 1/8 финала, 1+2 с Исландией в четвертьфинале, дубль в ворота Германии в полуфинале. Промолчал только в финале, и Португалия победила Францию – так бы был претендент на один из лучших сольных турниров в истории футбола. На Евро-2020 и сам Гризманн не был так ярок, и Франция остановилась в 1/8-й. Он по-прежнему важен для сборной, балансир между атакой и полузащитой, гармоничное звено, художник и пахарь одновременно.
Удивительный фактВсе три ребенка Гризманна родились 8 апреля. Дочь Мия – в 2016-м, сын Амаро – в 2019-м, дочь Альба – в 2021-м. Уникальное совпадение.
Цитата«Гризманн лучше всех знает, что футбол – командная игра. Вот что делает его великим футболистом», – Диего Симеоне.
8
Лев Яшин
ЦифраВторой приз лучшему вратарю Кубка Европы Яшин получил за несколько месяцев до 35-летия. Ближайший по возрасту футболист в символической сборной турнира – 29-летний Валентин Иванов.
Турниры Евро1960, 1964, 1968
Обладатель «Золотого мяча»-1963 дважды достигал финалов Евро и в первый раз, во Франции, стал чемпионом континента. Полуфинал с Чехословакией он отыграл на ноль, после чего марсельские болельщики унесли его с поля на руках. Финал Яшин также отыграл спокойно и уверенно – настолько, что заинтересовал действующего победителя Кубка чемпионов мадридский «Реал». Через два года Яшин пережил травлю из-за неудачи на ЧМ-1962, но на Кубке Европы-1964 снова был признан лучшим вратарем. «В советской команде, как всегда, выделялся Яшин, – писал французский журналист Жан-Филипп Ретакер. – Само его присутствие, несомненно, прибавляло партнерам уверенность».
Удивительный фактКогда Яшина понесли на руках после полуфинала-1960, потерялся его талисман – кепка. Яшин вспоминал, что чуть не плакал в раздевалке: предстоит финал, а запасных кепок нет. К счастью, в раздевалку вскоре вошел полицейский – с яшинским талисманом в руках. Вратарь на радостях раздал автографов на всю полицию Марселя.
Цитата«Я посоветовал Леве: «Напиши три лимона долларов. Только не забудь шесть нолей поставить». Лева карандашом написал и еще для верности пересчитал: раз, два, три… Отдал Бернабеу. Тот посмотрел и говорит: «Окей, нет проблем». Мы все одурели», – нападающий Валентин Бубукин (о предложении президента «Реала» после победы на Евро вписать в контракт любую зарплату).
7
Франц Беккенбауэр
Цифра1 из 22 матчей проиграла Германия в основное время с Беккенбауэром в составе в отборочных и финальных этапах чемпионата Европы.
Турниры Евро1972, 1976
Чтобы за 5 секунд понять величие Беккенбауэра, достаточно посмотреть, с чего начался первый гол в финале Евро-1972 – Германия против СССР (3:0). Франц подхватил мяч как один из защитников, продвинулся на чужую половину поля, обыграл двоих и отдал точный пас. После серии ударов счет стал 1:0. Беккенбауэр перевернул футбол: перебравшись из центра поля в защиту, стал тем, от кого зависит и оборона, и атака. Раздавал передачи на 50 метров, совершал слаломы (обводя двоих-троих), конструировал позиционное нападение, совмещая это с ролью либеро. Его игра на Евро принесла Германии золото (1972) и серебро (1976).
Удивительный фактВ юности мечтал о музыкальной карьере и записал песню, которая попала в национальный чарт ФРГ. В топе были The Beatles, Фрэнк Синатра и Rolling Stones, а на 31-м месте — Беккенбауэр с композицией «Никому не рассорить хороших друзей».
Цитата«Однажды видел, как Франц вошел в ресторан, и он сделал это так же, как играл в футбол: с классом и авторитетом», – Брайан Клаф
6
Хави
Цифра136 передач в одном матче (94% точности) – это Хави против Ирландии в 2012-м. Все еще рекорд Евро.
Турниры Евро2008, 2012
В 2008-м родилась концепция «смерти через тысячу передач». Так называли тактику Испании Арагонеса. Суть описал встречавшийся с ней дважды Гус Хиддинк: «Они держат мяч, выматывают соперника и понимают, что в итоге забьют». Мозгом этой команды был Хави. Испания нагружала центр четверкой или пятеркой игроков – в союзниках у Хави были Иньеста, Сильва, Сенна (иногда еще Фабрегас). Но именно он управлял игрой и чаще всех касался мяча. В геометрии центра поля Хави успевал быть и самым глубоким полузащитником, и самым выдвинутым – часто по ходу одной атаки. Все шло через него. А смена ролей была максимально своевременной. Хави-2008 уникален, поскольку тогда Испания еще не была заражена позиционным футболом. Много играла с мячом, но более вольно. Успех определялся ходами Хави в свободной роли. Разумеется, в более барселонском стиле в 2012-м Хави тоже отыграл грандиозно.
Удивительный фактВ 2008-м Хави выиграл приз лучшему игроку Евро и занял пятое место в голосовании на «Золотой мяч». Хави знал, что нужно успешной команде и куда развивается футбол, а вот в таблоиде Daily Mail – понятия не имели: там церемония вручения ЗМ вышла с заголовком: «Лучшие игроки мира (и Хави)».
Цитата«Хави лучше всех контролирует мяч и задает ритм матча. Он великий игрок. Мне трудно выбрать, но, на мой взгляд, Месси – самый яркий, а Хави – лучший», – Йохан Кройфф.
5
Зинедин Зидан
Цифра956 метров пробежал Зидан на Евро-2000 в режиме продвигающих проходов с мячом – это на 200 метров больше, чем у любого другого участника турнира.
Турниры Евро1996, 2000, 2004
Главный Евро в карьере Зидана случился в 2000-м. Возможно, его лучший турнир в сборной. В 98-м он забил голы в финале, но провел очень неровный месяц. А вот в 2000-м (и в 2006-м на ЧМ) Зизу пребывал в режиме бога – доминировал в каждом матче, дарил магию и определял результат. Франция на том турнире была более гибкой и максимально заточенной под Зизу – тренер Роже Лемерр адаптировал под него схему. Иногда 4-2-3-1, иногда 4-4-2 с ромбом. Зидан всегда в свободной роли десятки. В иных матчах черновую работу за него делали сразу трое соседей по центру – все для максимального комфорта. Игра Зидана в любом матче – это создание себе дополнительных секунд через интеллект и технику. Он – величайший мастер влияния на матчи без прямого участия в голах. «Зидан превращает плохой пас в хороший», – метко сформулировал Патрик Виейра. «Иногда мне кажется, что он танцует с мячом, а не играет в футбол», – описывал Тьерри Анри. Концентрация магии Зизу достигла пика именно в 2000-м. Зидана на Евро-96 мало кто помнит (и это к лучшему), в 2004-м он будет в порядке, но на фоне командного провала. А вот 2000-й – мagnum opus великого творца.
Удивительный фактВ четвертьфинале против Испании Зидана опекал Пеп Гвардиола – вернее пытался опекать. Каталонец так хорошо запомнил тот опыт, что, пройдя «Реал» Зидана в ЛЧ 20 лет спустя, выдал: «Помню, как играл против Зизу в сборной. Как же я настрадался в том матче».
Цитата«Когда нам трудно, мы отдаем мяч Зидану, а он что-нибудь придумывает», – Биксант Лизаразю.
4
Марко ван Бастен
ЦифраЗа весь сезон-1987/88 ван Бастен забил в Серии А 3 мяча, а на Евро-1988 – 5.
Турниры Евро1988, 1992
Из-за травмы голеностопа ван Бастен долго не играл перед Евро-1988 и начинал турнир запасным (в центре атаки вышел Йон Босман), но после поражения от СССР тренер Ринус Михелс поставил Марко в основу, и тот сделал хет-трик в матче с Англией. В первой игре плей-офф его гол в ворота ФРГ стал победным, а в финале ван Бастен легендарно забил Ринату Дасаеву, став лучшим бомбардиром и победителем Евро-1988. Тот триумф остается для Голландии единственным – и он немыслим без Марко. Ван Бастен сделал то, что не удавалось лучшим голландцам других поколений: Кройффу, Бергкампу и Снейдеру.
Удивительный фактОказавшись перед Путиным во время ЧМ-2018, Ван Бастен сказал: «Не знаю, по-прежнему ли вы злитесь на меня из-за нашей победы в финале Евро-1988». Вместо ответа Путин улыбнулся.
Цитата«Я и сам не верил в случившееся. Вы можете прочесть это на моем лице, когда я возвращался на свою половину поля. Ребята спрашивали: «Что это было? Как ты это сделал?» Но я понятия не имел. Забил-то правой ногой, которой не мог нормально двигать после операции» (о голе Дасаеву в финале).
3
Криштиану Роналду
ЦифраШестой Евро – и это тоже абсолютный рекорд.
Турниры Евро2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024
Криштиану у нас на глазах прошел путь от рыдающего мальчишки с заклеенными серьгами до абсолютного лидера и победителя Евро. В 2016-м Роналду первее Месси выиграл большой трофей со сборной и сделал важный рывок в споре лучших игроков современности. И если он однажды станет тренером, то тизер мы уже видели в том самом финале Евро: травмированный Криштиану прожил момент триумфа во всех амплуа. Достижения Роналду на чемпионатах Европы непоколебимы. Он лучший бомбардир в истории турниров (14), рекордсмен по матчам (25). И единственный забивал больше, чем на трех Евро. Долголетием и стабильностью Криштиану заслужил высокую позицию. Но в отличие от соседей по списку, назвать какой-то конкретный перфоманс волшебным (даже в 2016-м) не удается.
Удивительный фактДо эры Роналду Португалия лишь трижды участвовала в чемпионатах Европы.
Цитата«Важнейший трофей в моей карьере. Я выпил бокал шампанского и был слегка пьян».
2
Андрес Иньеста
ЦифраИньеста – рекордсмен Евро по наградам лучшему игроку матча (6). Брал хотя бы одну на каждом своем турнире.
Турниры Евро2008, 2012, 2016
По искусству влияния на матчи без прямого участия в голах Андрес Иньеста на уровне Зидана. Его Евро-2012 близок к легендарному перфомансу француза в 2000-м. Андрес придавал осмысленности и остроты игравшей в радикальное владение команде. Каждое его действие было своевременным, а соперники не могли остановить его, даже окружая впятером (вы точно помните эти фоточки). По ходу турнира Серхио Рамос сравнил его контакты с мячом со взмахами волшебной палочкой. Андрес наколдовал победу с самым большим перевесом финале в истории Евро. Именно в формате Евро Иньеста затмил Зидана в конкуренции за один и тот же образ. У него два титула и вообще не было проходных турниров. Три поездки на Евро (2008, 2012, 2016) – и он был изумителен каждый раз.
Удивительный фактИньеста входит в 0,1% населения планеты почти в любом нейробиологическом тесте. Это выяснил профессор Предраг Петрович из стокгольмского университета, когда тестировал футболистов «Барсы» после тренировки.
Цитата«У Андреса есть дар. Он футбольный ангел-хранитель. Он появляется, когда действительно нужен, и творит чудо», – Хави.
1
Мишель Платини
Цифра5 победных голов в пяти матчах.
Турниры Евро1984
Один турнир, 5 матчей, 9 голов. В каждой игре, включая финал, забивал победный. Дважды подряд сделал идеальный хет-трик (левой, правой и головой). А ведь он не был форвардом – вел игру от штрафной до штрафной. Никто не выдавал настолько сокрушительный бенефис на топ-турнире. Даже Марадона. Его гол англичанам стал воплощением минутного человеческого всесилия, но Евро-84 в исполнении Платини – эквивалент того прохода, растянутый на целый фест. Ни одна сборная не забила за турнир больше победных мячей, чем он.
Удивительный фактОднажды Мишель заполнял какие-то бумаги. Чиновник спросил о работе и, услышав ответ, надавил: «Нет, серьезно». В те времена футбол считался во Франции хобби, а не профессией. Поэтому Платини попал на Евро всего один раз. Попав, сделал нефутбольную страну лучшей на континенте.
Цитата«Платини один был как целая команда. Никто не мог остановить его. Он словно прибыл из другого мира», – комментатор ВВС Джон Мотсон.
100 комментариев
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как можно аршавина запихнуть в 30 лучших в истории(!) игроков евро?!
+46
-9
+37
Как зануда, смотревший все Евро, я с претензиями :)

Как можно не включить Драгана Джаича? Он должен быть в пятерке, не то, что в топ-30!

Без сомнения лучший игрок Евро-68 в составе Югославии, которая, по справедливости, должна была побеждать в первом финале. Гол Италии в финале №1 (потом была переигровка), победный гол в ворота чемпионов мира англичан, все это с позиции левого вингера против фаворитов. Беккенбауэр говорил, что в том году Золотой мяч должен был получить Джаич, а не пиковый Джордж Бест — это к вопросу об уровне, хоть я и не до конца с Кайзером согласен.

И в 1976 году он снова в символической сборной, попил крови у Фогтса в полуфинале — если не ошибаюсь, у него чуть ли не оба ассиста на первые два гола... (даже если нет, в любом случае лучший игрок на поле) чемпионы мира все же смогли переломить ход матча и вырвать победу в доп. времени, но все равно. И потом гол голландцам, вероятно, лучшей сборной мира на тот момент, пусть Югославия и снова упустила победу.

Есть еще имена, которые я бы точно включил, но это уже более субъективно — Шустер, который в 1980 году умудрился за два матча влюбить в себя весь мир и вырвал победу для ФРГ; великий Луис Суарес, играючи расправившийся с СССР в 1964; Бреме и Блан — последний (!) трижды включался в символическую сборную Евро, пусть там и стали делать уже ближе к 2000-м расширенные составы. Но Джаича как можно не включить!
+33
-1
+32
Ответ Nikita S.
Как зануда, смотревший все Евро, я с претензиями :) Как можно не включить Драгана Джаича? Он должен быть в пятерке, не то, что в топ-30! Без сомнения лучший игрок Евро-68 в составе Югославии, которая, по справедливости, должна была побеждать в первом финале. Гол Италии в финале №1 (потом была переигровка), победный гол в ворота чемпионов мира англичан, все это с позиции левого вингера против фаворитов. Беккенбауэр говорил, что в том году Золотой мяч должен был получить Джаич, а не пиковый Джордж Бест — это к вопросу об уровне, хоть я и не до конца с Кайзером согласен. И в 1976 году он снова в символической сборной, попил крови у Фогтса в полуфинале — если не ошибаюсь, у него чуть ли не оба ассиста на первые два гола... (даже если нет, в любом случае лучший игрок на поле) чемпионы мира все же смогли переломить ход матча и вырвать победу в доп. времени, но все равно. И потом гол голландцам, вероятно, лучшей сборной мира на тот момент, пусть Югославия и снова упустила победу. Есть еще имена, которые я бы точно включил, но это уже более субъективно — Шустер, который в 1980 году умудрился за два матча влюбить в себя весь мир и вырвал победу для ФРГ; великий Луис Суарес, играючи расправившийся с СССР в 1964; Бреме и Блан — последний (!) трижды включался в символическую сборную Евро, пусть там и стали делать уже ближе к 2000-м расширенные составы. Но Джаича как можно не включить!
Из еще фаворитов, не попавших в список — Гюнтер Нетцер, с которым ФРГ в 1972 были лучшей командой мира (заменив его на Оверата два года спустя они выиграли ЧМ, но в качестве атакующей игры сильно потеряли), а также Тигана, тоже сыгравший ключевую роль в победе Франции в 1984.

И странно, что с таким количеством вратарей не нашлось место Иво Виктору. Именно в рамках вклада в Евро я бы только Яшина и Шмейхеля выше поставил. Чехословаки в 1976 Евро выиграли, в историю вошел Паненка с издевательским пенальти, но вся их победа (между прочим, над Нидерландами Кройффа и ФРГ Беккенбауэра — финалистами только прошедшего ЧМ) строилась на взаимодействии центрального защитника Ондруша и вратаря Виктора. Даже в голосовании за Золотой мяч он третье место в том году занял — за Беккенбауэром, выигравшим Кубок Чемпионов и дошедшим до финала и Ренсенбринком, сверкнувшим в победном Кубке обладателей Кубков и Суперкубке против Баварии (3 голевые, если не ошибаюсь?).
+25
0
+25
Интересный список, думал Иньеста будет первым, но все таки Платини был безоговорочно явным лидером трехцветных, Хави лидер 2008, Дон Андрес 2012,.
Все таки у испанцев гениальное поколение с 2008-2012.
Как же прекрасен Андрес Иньеста
+28
-5
+23
Ответ Adanilove1991
При всем уважении, какой Аршавин и Понедельник. Не серьёзно
Об Аршавине говорить не буду, но Виктор Понедельник забил победный гол в финале Евро-1960, сделав сборную СССР первым чемпионом Европы. Да, турнир тогда только начинался, и всё же это - серьезное достижение.
+21
-4
+17
Роналду-то каким боком в топ-3?
+26
-9
+17
Куман сразу без имени. Как будто он был один. Понятно, что речь идет про Рональда, но все же
+16
0
+16
А что означает факт про то, что Франция была нефутбольной страной до Платини, и футбол там был сродни хобби, а не профессией?

Это откуда такой бред взялся? При всем уважении к авторам и к спискам, но когда ради красного словца откровенно выдумываются лозунги такого масштаба - это чудовищная несостоятельность в профессии. Чудовищная!!

Платини велик, Платини король, Платини - это событие в мире футбола. Но рассуждать о том, что до него страна не числилась среди футбольных держав - глазам больно.

Вспомним великолепного Жана Николя - едва ли не первая легенда Франции. Два чемпионата мира, 21 гол в 25 матчах, 10 побед. Чем не икона?

Вспомним 1958 год - за 26 лет до Евро имени Платини. Бронза! Принципиальнейшая победа над ФРГ в игре за третье место. Да еще и со счетом 6:3!! В основе феерил непревзойденный Жюст Фонтен, чье достижение пока так и не перебили - 13 голов в 6 матчах мундиаля.

И вот спустя одно поколение после этого феноменального периода появился Мишель Платини и уже его эпоха. Королевская эпоха, не было еще француза сильнее Платини (да простит меня Зидан, которого тоже обожаю всем сердцем). Но писать такую чушь... Что Мишель попал на Евро лишь раз, потому что Франция была нефутбольной страной... Ничего, что он просто завершил карьеру в 32 года ввиду постоянных травм и хронической пубалгии, что не помешало ему уже в 1988 году возглавить эту самую сборную Франции?? Перед этим успев съездить на чемпионат мира в 1986 году и взять там бронзу.

Полное безразличие к предмету статьи и тотальное обесценивание истории.
+16
0
+16
роналду в топ-3 - смешно
если рассудительно, то его набив статы и рекордное участие в турнире это единственные вещи, которыми он хоть как-то запомнится в истории континентального первенства. Ни одного яркого перфоманса нет вообще, причем как на евро, так и на мундиалях, в списке может быть ему и место, но не так высоко вообще. Условный Хави должен быть явно выше, ибо даже черт с ним с двумя победами на евро, он выдал мегаперфоманс в 2008 году, был важнейшим звеном в средней линии как на евро, так и на победном мундиале и в 2012 году в польше и украине, на уровне сборных у испанца не было проходных турниров совершенно.
+25
-11
+14
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Клюйверт проиграл Евро-2000
а Аршавин что выиграл? или Пирло
+13
0
+13
Наличие Аршавина и отсутствие Клинсманна... ну такое себе
+12
0
+12
Дилетантство и, как следствие, абсолютно поверхностный взгляд на историю ЕВРО.
+17
-6
+11
При всем уважении, какой Аршавин и Понедельник. Не серьёзно
+23
-13
+10
В 92- ом вратарям ещё разрешалось брать мяч в руки после паса от своего игрока, так что неудивительны его цифры по полученным передачам
+10
0
+10
Факт про Платини - какая-то чушь.
В 80-е футбол в Европе и во Франции тем более уже лет 30 не был хобби.
+11
-1
+10
Ответ Tseren031293
Интересный список, думал Иньеста будет первым, но все таки Платини был безоговорочно явным лидером трехцветных, Хави лидер 2008, Дон Андрес 2012,. Все таки у испанцев гениальное поколение с 2008-2012. Как же прекрасен Андрес Иньеста
Платини заслуженно первый - без него у французов не было бы золота Евро-1984, при всем уважении к Тигана, Жирессу и другим игрокам той сборной Франции.

А для самого Платини это была пора фантастического расцвета - в 1983-1985 годах он взял три "Золотых мяча" подряд. Достижение поистине выдающееся.
+9
0
+9
1 матч Тольдо > все 4 Евро Буффона.
+11
-2
+9
"Иньеста входит в 0,1% населения планеты почти в любом нейробиологическом тесте"

А по-русски?
+13
-4
+9
Ответ mark71
А где Дзюба? Сколько пробежал,сколько передач отдал. А если серьезно,то историю пишут победители. Какие Ван Дер Сар,Гризманн,Модрич и прочие Аршавины? Чушь и вкусовщина. Если б можно было,и Платини выкинули б в угоду всяким Руни -шмуни. А чё такого,Платини же не играл за МЮ!
Гризманн выдал выдающийся Евро 2016. Если не включать людей, которые были лучшими на конкретных турнирах, то кого включать?)
+8
0
+8
Ответ Мохнатый55
Роналду-то каким боком в топ-3?
Вот да. Мы же говорим не об истории футбола в целом (хотя и там бы топ-3 было бы некоторым перебором), а конкретно чемпионатов Европы. Где Роналду совсем не блистал. Прям совсем-совсем.
+8
0
+8
Ответ Harry Hole
А что означает факт про то, что Франция была нефутбольной страной до Платини, и футбол там был сродни хобби, а не профессией? Это откуда такой бред взялся? При всем уважении к авторам и к спискам, но когда ради красного словца откровенно выдумываются лозунги такого масштаба - это чудовищная несостоятельность в профессии. Чудовищная!! Платини велик, Платини король, Платини - это событие в мире футбола. Но рассуждать о том, что до него страна не числилась среди футбольных держав - глазам больно. Вспомним великолепного Жана Николя - едва ли не первая легенда Франции. Два чемпионата мира, 21 гол в 25 матчах, 10 побед. Чем не икона? Вспомним 1958 год - за 26 лет до Евро имени Платини. Бронза! Принципиальнейшая победа над ФРГ в игре за третье место. Да еще и со счетом 6:3!! В основе феерил непревзойденный Жюст Фонтен, чье достижение пока так и не перебили - 13 голов в 6 матчах мундиаля. И вот спустя одно поколение после этого феноменального периода появился Мишель Платини и уже его эпоха. Королевская эпоха, не было еще француза сильнее Платини (да простит меня Зидан, которого тоже обожаю всем сердцем). Но писать такую чушь... Что Мишель попал на Евро лишь раз, потому что Франция была нефутбольной страной... Ничего, что он просто завершил карьеру в 32 года ввиду постоянных травм и хронической пубалгии, что не помешало ему уже в 1988 году возглавить эту самую сборную Франции?? Перед этим успев съездить на чемпионат мира в 1986 году и взять там бронзу. Полное безразличие к предмету статьи и тотальное обесценивание истории.
Кроме того, 1-й в истории финал Евро прошёл именно в "нефутбольной " Франции...

А в 1958 г. помимо рекорда Фонтена ещё и Раймон Копа получил Золотой мяч. И Реймс в те времена считался одним из ведущих клубов Европы.

Да, стабильным грандом до 1980-х г.г. Франция не являлась, но и нефутбольной страной её никак не назовёшь. Скорее, такое можно сказать о Голландии до Кройффа.
+9
-1
+8
Ответ kost68
как можно аршавина запихнуть в 30 лучших в истории(!) игроков евро?!
100%
+10
-2
+8
Ответ Nikita S.
Из еще фаворитов, не попавших в список — Гюнтер Нетцер, с которым ФРГ в 1972 были лучшей командой мира (заменив его на Оверата два года спустя они выиграли ЧМ, но в качестве атакующей игры сильно потеряли), а также Тигана, тоже сыгравший ключевую роль в победе Франции в 1984. И странно, что с таким количеством вратарей не нашлось место Иво Виктору. Именно в рамках вклада в Евро я бы только Яшина и Шмейхеля выше поставил. Чехословаки в 1976 Евро выиграли, в историю вошел Паненка с издевательским пенальти, но вся их победа (между прочим, над Нидерландами Кройффа и ФРГ Беккенбауэра — финалистами только прошедшего ЧМ) строилась на взаимодействии центрального защитника Ондруша и вратаря Виктора. Даже в голосовании за Золотой мяч он третье место в том году занял — за Беккенбауэром, выигравшим Кубок Чемпионов и дошедшим до финала и Ренсенбринком, сверкнувшим в победном Кубке обладателей Кубков и Суперкубке против Баварии (3 голевые, если не ошибаюсь?).
Спасибо, очень интересно ваши комменты почитать!
+7
0
+7
Можно спорить по тем или иным кандидатурам, но то, что Платини № 1, согласятся практически все, кто застал его игру.
+7
0
+7
Ответ Норвежский прихлебатель
Понятно, что хочется побольше современных футболистов затолкать, но из состава победителей 64, 68, 76 хотя бы кого-то можно было для приличия. Амансио Амара, Луиджи Рива, Иво Виктор навскидку...
Ну вот это вечная проблема таких за-всю-историю списков - авторы часто (не скажу что всегда, но часто) сосредотачиваются на близких временах, игнорируя весь обозреваемый исторический диапазон.

Показательный случай был вот буквально недавно, когда выкладывали лучший состав МЮ за всю историю - сплошь игроки времён требла, местами разбавленные товарищами из нулевых. Будто бы не было великого Манчестера 60-х, а Бест и Чарльтон, так, вчера с пальмы слезли.
+7
0
+7
Ответ kost68
участвовало всего 17 команд, среди них не было англии, бельгии, фрг, италии, голландии, швеции. испанцы не поехали играть с ссср, итого сборная ссср провела всего 4 игры, две с венграми, чехословакией и югославией
Вы серьезно говоря о силе чемпионата Европы в 1960 году используете отсутствие Нидерландов и Бельгии как аргумент? Вы бы хоть посмотрели, что это были за команды тогда :)

Чехословаки и югославы были среди лучших команд континента (на следующем ЧМ чехословаки уступят только бразильцам в финале, югославы займут 4 место). Венгры многих потеряли после 1956 года, но все еще оставались очень сильной командой — из золотого состава там еще играли Грошич, Будаи, Божик + талантливая молодежь в лице Тихого и Альберта (между прочим Золотой мяч выиграет потом).

Это был далеко не самый сильный розыгрыш, но это было полноценное Евро и сборная СССР 1960-х на нескольких турнирах с самым разным составом участников показывала свой очень высокий уровень.
+8
-1
+7
Понятно, что хочется побольше современных футболистов затолкать, но из состава победителей 64, 68, 76 хотя бы кого-то можно было для приличия. Амансио Амара, Луиджи Рива, Иво Виктор навскидку...
+8
-2
+6
Чот Гуллит низко как-то. И Клюйверта почему-то нет. Хотя на Евро-00 феерил
+8
-2
+6
Гуллит очень низко. В 1988 они с Ван Бастеном в равной степени делали игру.
+6
-1
+5
Аршавин
ахахаха
где Клюйверт?
+5
0
+5
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