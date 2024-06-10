Цифра252 гола за карьеру забил Куман и стал самым результативным защитником в истории футбола. Лучшим получился сезон-1987/88 за ПСВ – 26 мячей в 46 играх.
Турниры Евро1988, 1992
Куман играл последнего защитника и действовал жестко. Он забивал штрафные и пенальти как из пушки. Он провоцировал. Идеальная характеристика костолома? Как бы не так: Куман обладал тончайшим пасом и стал важнейшим игроком в «Барселоне» Кройффа – вероятно, самой изящной команде XX века. На Евро-1988 Куман поехал окрыленным после требла с ПСВ и был везде: скреплял оборону (всего три пропущенных в шести матчах), выбегал в атаку (в полуфинале заработал пенальти и забил его) и попадал в желтую хронику.
Удивительный фактПосле полуфинала Евро-1988 с ФРГ Куман обменялся футболкой с Олафом Тоном. Победа свела с ума – Роналд подтерся формой прямо на поле. Через два дня он произнес: «Я знаю, что не должен был этого делать. Но сказать, что жалею… Нет, я не жалею».
Цитата«Роналдом было легко управлять, потому что у него невероятное стремление к победе. Он любил доходить до предела дозволенного», – Гус Хиддинк.
Как можно не включить Драгана Джаича? Он должен быть в пятерке, не то, что в топ-30!
Без сомнения лучший игрок Евро-68 в составе Югославии, которая, по справедливости, должна была побеждать в первом финале. Гол Италии в финале №1 (потом была переигровка), победный гол в ворота чемпионов мира англичан, все это с позиции левого вингера против фаворитов. Беккенбауэр говорил, что в том году Золотой мяч должен был получить Джаич, а не пиковый Джордж Бест — это к вопросу об уровне, хоть я и не до конца с Кайзером согласен.
И в 1976 году он снова в символической сборной, попил крови у Фогтса в полуфинале — если не ошибаюсь, у него чуть ли не оба ассиста на первые два гола... (даже если нет, в любом случае лучший игрок на поле) чемпионы мира все же смогли переломить ход матча и вырвать победу в доп. времени, но все равно. И потом гол голландцам, вероятно, лучшей сборной мира на тот момент, пусть Югославия и снова упустила победу.
Есть еще имена, которые я бы точно включил, но это уже более субъективно — Шустер, который в 1980 году умудрился за два матча влюбить в себя весь мир и вырвал победу для ФРГ; великий Луис Суарес, играючи расправившийся с СССР в 1964; Бреме и Блан — последний (!) трижды включался в символическую сборную Евро, пусть там и стали делать уже ближе к 2000-м расширенные составы. Но Джаича как можно не включить!
И странно, что с таким количеством вратарей не нашлось место Иво Виктору. Именно в рамках вклада в Евро я бы только Яшина и Шмейхеля выше поставил. Чехословаки в 1976 Евро выиграли, в историю вошел Паненка с издевательским пенальти, но вся их победа (между прочим, над Нидерландами Кройффа и ФРГ Беккенбауэра — финалистами только прошедшего ЧМ) строилась на взаимодействии центрального защитника Ондруша и вратаря Виктора. Даже в голосовании за Золотой мяч он третье место в том году занял — за Беккенбауэром, выигравшим Кубок Чемпионов и дошедшим до финала и Ренсенбринком, сверкнувшим в победном Кубке обладателей Кубков и Суперкубке против Баварии (3 голевые, если не ошибаюсь?).
Все таки у испанцев гениальное поколение с 2008-2012.
Как же прекрасен Андрес Иньеста
Это откуда такой бред взялся? При всем уважении к авторам и к спискам, но когда ради красного словца откровенно выдумываются лозунги такого масштаба - это чудовищная несостоятельность в профессии. Чудовищная!!
Платини велик, Платини король, Платини - это событие в мире футбола. Но рассуждать о том, что до него страна не числилась среди футбольных держав - глазам больно.
Вспомним великолепного Жана Николя - едва ли не первая легенда Франции. Два чемпионата мира, 21 гол в 25 матчах, 10 побед. Чем не икона?
Вспомним 1958 год - за 26 лет до Евро имени Платини. Бронза! Принципиальнейшая победа над ФРГ в игре за третье место. Да еще и со счетом 6:3!! В основе феерил непревзойденный Жюст Фонтен, чье достижение пока так и не перебили - 13 голов в 6 матчах мундиаля.
И вот спустя одно поколение после этого феноменального периода появился Мишель Платини и уже его эпоха. Королевская эпоха, не было еще француза сильнее Платини (да простит меня Зидан, которого тоже обожаю всем сердцем). Но писать такую чушь... Что Мишель попал на Евро лишь раз, потому что Франция была нефутбольной страной... Ничего, что он просто завершил карьеру в 32 года ввиду постоянных травм и хронической пубалгии, что не помешало ему уже в 1988 году возглавить эту самую сборную Франции?? Перед этим успев съездить на чемпионат мира в 1986 году и взять там бронзу.
Полное безразличие к предмету статьи и тотальное обесценивание истории.
если рассудительно, то его набив статы и рекордное участие в турнире это единственные вещи, которыми он хоть как-то запомнится в истории континентального первенства. Ни одного яркого перфоманса нет вообще, причем как на евро, так и на мундиалях, в списке может быть ему и место, но не так высоко вообще. Условный Хави должен быть явно выше, ибо даже черт с ним с двумя победами на евро, он выдал мегаперфоманс в 2008 году, был важнейшим звеном в средней линии как на евро, так и на победном мундиале и в 2012 году в польше и украине, на уровне сборных у испанца не было проходных турниров совершенно.
В 80-е футбол в Европе и во Франции тем более уже лет 30 не был хобби.
А для самого Платини это была пора фантастического расцвета - в 1983-1985 годах он взял три "Золотых мяча" подряд. Достижение поистине выдающееся.
А по-русски?
А в 1958 г. помимо рекорда Фонтена ещё и Раймон Копа получил Золотой мяч. И Реймс в те времена считался одним из ведущих клубов Европы.
Да, стабильным грандом до 1980-х г.г. Франция не являлась, но и нефутбольной страной её никак не назовёшь. Скорее, такое можно сказать о Голландии до Кройффа.
Показательный случай был вот буквально недавно, когда выкладывали лучший состав МЮ за всю историю - сплошь игроки времён требла, местами разбавленные товарищами из нулевых. Будто бы не было великого Манчестера 60-х, а Бест и Чарльтон, так, вчера с пальмы слезли.
Чехословаки и югославы были среди лучших команд континента (на следующем ЧМ чехословаки уступят только бразильцам в финале, югославы займут 4 место). Венгры многих потеряли после 1956 года, но все еще оставались очень сильной командой — из золотого состава там еще играли Грошич, Будаи, Божик + талантливая молодежь в лице Тихого и Альберта (между прочим Золотой мяч выиграет потом).
Это был далеко не самый сильный розыгрыш, но это было полноценное Евро и сборная СССР 1960-х на нескольких турнирах с самым разным составом участников показывала свой очень высокий уровень.
ахахаха
где Клюйверт?