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Мы запускаем сервис поиска тренеров по бегу от раздела «Здоровье»

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Привет! На связи раздел «Здоровье». 

Меня зовут Юля, я издатель раздела, а еще я отвечаю за его сервисы. Не так давно мы рассказали о календаре любительских стартов – сервисе для поиска спортивных соревнований в беге, триатлоне и плавании по всему миру. А теперь запускаем еще один сервис для тех, кто только начинает свой путь в беге или хочет улучшить текущий результат и поэтому ищет тренера. Встречайте телеграм-бот Edzo – сервис для поиска тренеров онлайн и оффлайн.

Зачем он нужен?

В разделе «Здоровье» почти все сотрудники – бегуны. Кто-то уже бегает марафоны, а кто-то только в этом году начал бегать систематически, но на всех этапах мы сталкивались с проблемой – как найти тренера, который будет соответствовать текущим целям? Обращались за советами к знакомым, спрашивали друг друга, искали в поисковиках и соцсетях.

А когда мы проводили пользовательское исследование среди читателей раздела, то обнаружили, что такие проблемы есть и у наших подписчиков. Тогда мы провели серию отдельных интервью с бегунами и тренерами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов, чтобы выявить точные потребности и боли. Когда мы это обнаружили, то стали думать, каким был бы идеальный сервис, который смог бы соединить тренеров с учениками. Решение нашлось в виде телеграм-бота.

Почему у бота такое странное название?

Мы решили, что название бота должно отражать назначение сервиса и должно быть связано со словом «тренер». CoachFinder, CoachSearch и другие варианты казались банальными. Тогда мы поискали, как слово «тренер» звучит в разных языках, и обнаружили, что по-венгерски «тренер» – edző (читается как «эдзо»), красиво и звучно.

Так совпало, что много у кого из команды «Здоровья» есть какие-то личные истории, связанные с Венгрией. Еще в Будапеште есть серия классных забегов Run in Budapest (с большим осенним марафоном), а Венгрия была родиной нескольких крутых легкоатлетов.

Например, в Венгрии родился Ласло Табори – обладатель мирового рекорда в беге на 1500 метров, третий человек в мире, который выбежал милю из 4 минут. Он поставил этот рекорд в 1955-м году, а через год, пока он был на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, в Венгрии начались вооруженные восстания. Ласло со своим тренером бежал на Запад и поселился в Калифорнии. Там он позже тоже стал тренировать, был сторонником интервальных тренировок – нового для того времени подхода – и воспитал нескольких крутых спортсменов.

Еще одна известная венгерская бегунья – Эдит Берцеш. Она начала спортивную карьеру как триатлонистка, а впоследствии стала самой успешной бегуньей на ультрамарафонские дистанции. Эдит Берцеш установила несколько мировых рекордов и до сих пор держит практически все венгерские рекорды на дистанциях от 100 километров до 6-суточного бега. В 2004 году Берцеш установила мировой рекорд на 100 миль на тредмиле (беговой дорожке) и 24-часовой мировой рекорд на ней же, и ее время было лучше, чем у мужчин на этой дистанции. Оба эти рекорда не побиты до сих пор.

В общем, есть чем вдохновиться. В нашем боте также есть тренеры, которые являются действующими атлетами, поэтому хорошо понимают все трудности, с которыми сталкиваются спортсмены, и могут поделиться опытом и поддержать не только начинающих бегунов, но и тех, кто претендует на высокие результаты.

Что делает бот?

При активации бот просит вас ответить на вопросы анкеты , чтобы понять ваш уровень подготовки, цель занятий и город. 

После этого мы подбираем вам наиболее подходящего специалиста и передаем контакт, по которому вы можете связаться с тренером. Мы не участвуем в общении тренера и ученика, так как считаем, что процесс нахождения коннекта со специалистом и выбора наиболее подходящего индивидуален. Если подобранный тренер вам по какой-то причине не подошел, вы всегда можете вернуться в бот и повторно запустить поиск. 

Как я могу быть уверен, что мне подберут хорошего тренера?

Всех тренеров, которых спортсменам подбирает бот, мы предварительно проверяем вручную – смотрим на квалификацию, разряд, личный соревновательный опыт и другую информацию, которую тренер предоставляет в анкете. 

А если я тренер и ищу учеников?

Мы рады новым тренерам в нашем сервисе. Если вы классный специалист и у вас есть слоты для новых учеников, при активации бота выберите анкету для тренера. Мы попросим вас рассказать о себе, своей квалификации и опыте и формате тренировок, который вы предлагаете. После того, как мы проверим вашу анкету, мы оповестим вас отдельным сообщением и включим вас в алгоритм подбора, тогда у вас смогут случиться первые мэтчи с учениками.

Сколько стоит использование сервиса?

Сейчас сервис находится в тестовом режиме, поэтому он бесплатный для всех. Мы все еще улучшаем бота, поэтому если вы столкнетесь с какой-то проблемой – напишите на почту zozh@sports.ru. Не забудьте добавить краткое описание проблемы в теме письма и приложить скриншоты – так нам будет проще оперативно решить проблему.

Попробовать бот Edzo в телеграме

Фото: commons.wikimedia.org/foto.digitalarkivet.no; globallookpress.com/Attila Volgyi/Xinhua

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