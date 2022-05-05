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Ошиблись с +/- на Трибуне? Голос теперь можно изменить – и это еще не все

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Привет! У нас несколько нововведений для всех плюсующих и минусующих

  1. Добавили возможность изменения голоса – понимаем, что всегда можно случайно нажать не туда. Изменить голос вы можете в течение 10 минут.
  2. Теперь нельзя минусовать и плюсовать любой пост, комментарий, новость, опрос, который создали до вашей регистрации на сайте. Это поможет избежать накруток и появления постов только ради того, чтобы «утопить» другого пользователя.
  3. После удаления комментария плюсы или минусы не будут учитываться при очередном пересчете рейтинга. Например, вы получили 3 минуса за комментарий сегодня. Если вы или модераторы его удалили, то при ночном пересчете рейтинга эти три минуса не будут считаться. Аналогично с плюсами.
  4. Антиминусятор частично вернулся для пользователей с рейтингом 3 и 4 «шара». В 2017-м мы смягчили антиминусяторские возможности для таких пользователей, сейчас решили вернуться к этой практике, но в более мягком виде.

Почему вернули и что будет

Пользователи могут относительно быстро набрать этот уровень рейтинг и слишком активно минусовать (достаться может даже самым безобидным кругам болельщиков, хоть фанатам Нголо Канте), поэтому потребовалось новое ограничение на минусы по тегам спортсменов и разделам:

  • для всех пользователей теперь есть недельное ограничение, чтобы противники любого спортсмена и его фанатов не минусовали все, что движется;
  • при попытке минусовать при достижении лимита будет появляться одно из  сообщений:

«Антиминусятор раздела активен. Вы не можете пока голосовать»

«Антиминусятор тега активен. Вы не можете пока голосовать»

Для чего мы это сделали

Все просто:

  • «проветрить» комментарии и дать больше свободы тем, кто не хочет попадать под волну минусов и низкий рейтинг только лишь из-за других предпочтений;
  • напомнить, что наличие рейтинга все-таки не всегда должно быть абсолютным инструментом для «наказания» других.

Предвкушаем тонну комментариев, поэтому давайте обсуждать. 

Пока скажем одно: для тех, кто целенаправленно не переходит по тегу или разделам с «минусяторским пулеметом», то есть для подавляющего большинства пользователей, изменения будут почти незаметны. Нужно очень постараться, чтобы превысить лимит на минусы.

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