Ошиблись с +/- на Трибуне? Голос теперь можно изменить – и это еще не все

Привет! У нас несколько нововведений для всех плюсующих и минусующих.

Добавили возможность изменения голоса – понимаем, что всегда можно случайно нажать не туда. Изменить голос вы можете в течение 10 минут. Теперь нельзя минусовать и плюсовать любой пост, комментарий, новость, опрос, который создали до вашей регистрации на сайте. Это поможет избежать накруток и появления постов только ради того, чтобы «утопить» другого пользователя. После удаления комментария плюсы или минусы не будут учитываться при очередном пересчете рейтинга. Например, вы получили 3 минуса за комментарий сегодня. Если вы или модераторы его удалили, то при ночном пересчете рейтинга эти три минуса не будут считаться. Аналогично с плюсами. Антиминусятор частично вернулся для пользователей с рейтингом 3 и 4 «шара». В 2017-м мы смягчили антиминусяторские возможности для таких пользователей, сейчас решили вернуться к этой практике, но в более мягком виде.

Почему вернули и что будет

Пользователи могут относительно быстро набрать этот уровень рейтинг и слишком активно минусовать (достаться может даже самым безобидным кругам болельщиков, хоть фанатам Нголо Канте), поэтому потребовалось новое ограничение на минусы по тегам спортсменов и разделам:

для всех пользователей теперь есть недельное ограничение, чтобы противники любого спортсмена и его фанатов не минусовали все, что движется;

при попытке минусовать при достижении лимита будет появляться одно из сообщений:

«Антиминусятор раздела активен. Вы не можете пока голосовать»

«Антиминусятор тега активен. Вы не можете пока голосовать»

Для чего мы это сделали

Все просто:

«проветрить» комментарии и дать больше свободы тем, кто не хочет попадать под волну минусов и низкий рейтинг только лишь из-за других предпочтений;

напомнить, что наличие рейтинга все-таки не всегда должно быть абсолютным инструментом для «наказания» других.

Предвкушаем тонну комментариев, поэтому давайте обсуждать.