Ошиблись с +/- на Трибуне? Голос теперь можно изменить – и это еще не все

Привет! У нас несколько нововведений для всех плюсующих и минусующих.
- Добавили возможность изменения голоса – понимаем, что всегда можно случайно нажать не туда. Изменить голос вы можете в течение 10 минут.
- Теперь нельзя минусовать и плюсовать любой пост, комментарий, новость, опрос, который создали до вашей регистрации на сайте. Это поможет избежать накруток и появления постов только ради того, чтобы «утопить» другого пользователя.
- После удаления комментария плюсы или минусы не будут учитываться при очередном пересчете рейтинга. Например, вы получили 3 минуса за комментарий сегодня. Если вы или модераторы его удалили, то при ночном пересчете рейтинга эти три минуса не будут считаться. Аналогично с плюсами.
- Антиминусятор частично вернулся для пользователей с рейтингом 3 и 4 «шара». В 2017-м мы смягчили антиминусяторские возможности для таких пользователей, сейчас решили вернуться к этой практике, но в более мягком виде.
Почему вернули и что будет
Пользователи могут относительно быстро набрать этот уровень рейтинг и слишком активно минусовать (достаться может даже самым безобидным кругам болельщиков, хоть фанатам Нголо Канте), поэтому потребовалось новое ограничение на минусы по тегам спортсменов и разделам:
- для всех пользователей теперь есть недельное ограничение, чтобы противники любого спортсмена и его фанатов не минусовали все, что движется;
- при попытке минусовать при достижении лимита будет появляться одно из сообщений:
«Антиминусятор раздела активен. Вы не можете пока голосовать»
«Антиминусятор тега активен. Вы не можете пока голосовать»
Для чего мы это сделали
Все просто:
- «проветрить» комментарии и дать больше свободы тем, кто не хочет попадать под волну минусов и низкий рейтинг только лишь из-за других предпочтений;
- напомнить, что наличие рейтинга все-таки не всегда должно быть абсолютным инструментом для «наказания» других.
Предвкушаем тонну комментариев, поэтому давайте обсуждать.
Пока скажем одно: для тех, кто целенаправленно не переходит по тегу или разделам с «минусяторским пулеметом», то есть для подавляющего большинства пользователей, изменения будут почти незаметны. Нужно очень постараться, чтобы превысить лимит на минусы.
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