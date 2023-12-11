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Вендел в бразильских фавелах сыграл с местными мальчишками🎥

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Бразильский полузащитник российского «Зенита» Вендел отдыхает у себя на родине, но даже во время перерыва в РПЛ футболист не может отказать себе в удовольствии погонять мяч.

В сети завирусилось видео, как Вендел на асфальте в бразильских фавелах сыграл с местными мальчишками.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами. 

 

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