Вендел в бразильских фавелах сыграл с местными мальчишками🎥

Бразильский полузащитник российского «Зенита» Вендел отдыхает у себя на родине, но даже во время перерыва в РПЛ футболист не может отказать себе в удовольствии погонять мяч.

В сети завирусилось видео, как Вендел на асфальте в бразильских фавелах сыграл с местными мальчишками.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В текущем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 16 матчах, в которых забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами.