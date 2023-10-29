Селюк уверен, что «Спартак» не поднимется выше третьего места в РПЛ. Агент предсказал «Зениту» очередное чемпионство

Агент Дмитрий Селюк дал прогноз на вторую половину сезона РПЛ 2023/24.

«Я думаю, всё равно «Зенит» станет чемпионом. «Краснодар» классная команда, и это не удивительно, даже естественно. То, что команда будет в тройке призёров, – это однозначно. Я даже думаю, что займут второе место. Группа команд ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за третье место», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

После 15 туров «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте располагается «Зенит» с 30 очками.

3-5 места делят «Крылья Советов», ЦСКА и «Динамо», набравшие 25 очков.

«Спартак» и «Локомотив» с 24 очками делят 6-7 места.

«Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России. Длиннее чемпионская серия была только у «Спартака» — шесть титулов в 1996-2001 годах. Петербуржцы под руководством Сергея Семака не проиграли ни одного чемпионата России.

«Краснодар» никогда в своей истории не поднимался выше третьего места.

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