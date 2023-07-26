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Тимощук высказался о ситуации с Венделом. Анатолий считает, что «Зенит» достаточно наказал бразильца

Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о ситуации вокруг бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут», – передает слова Тимощука корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей Михайлов.

По информации СМИ Вендел не вернулся из отпуска в определенные даты по причине нежелание более выступать в России. Игрок хочет перейти в другой клуб.

Венделом всерьез интересовался бразильский «Фламенго».

В прошлом сезоне бразилец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 20,3 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт 25-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.

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5 комментариев

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Вот и вce. Неплохая получилась история. Интересная, весёлая, порой немного грустная, а главное - поучительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовит нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей несмотря ни на что. И самое важное - она научила нас по-настоящему любить и не сходить с пути, следуя за своей мечтой.
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Вендел довольно неплохо вышел. Да у парня там что-то помутнение произошло. Загулял,но в итоге он до зимы как минимум в обойме и если хочет уехать,то не стоит ему вполноги играть.
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Ответ Nick Crosier
Вендел довольно неплохо вышел. Да у парня там что-то помутнение произошло. Загулял,но в итоге он до зимы как минимум в обойме и если хочет уехать,то не стоит ему вполноги играть.
А то что? Не продадите?)))
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Ответ Юрий Богодаев
А то что? Не продадите?)))
Наверное. Раз не продали сейчач. Да у него и контракт то прилично еще лет.
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Ответ Nick Crosier
Наверное. Раз не продали сейчач. Да у него и контракт то прилично еще лет.
Разочарую. Если Вендел захочет, он просто расторгнет контракт в одностороннем порядке. И все аппеляции Зенита будут посланы в известном напрвлении - бан российских клубов никто не отменял.

А то что в Европе найдётся с десяток клубов, которые захотели бы на халяву получить Вендела... ну это очевидно - игрок он качественный.
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