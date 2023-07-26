Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о ситуации вокруг бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«У нас был разговор с командой относительно ситуации с Венделом. Мы его оштрафовали и достаточно сильно. Думаю, он все осознал. Сегодня он выглядел достаточно хорошо. Думаю, в ближайшем будущем он начнет проводить на поле все 90 минут», – передает слова Тимощука корреспондент «Спорт День За Днем» Алексей Михайлов.

По информации СМИ Вендел не вернулся из отпуска в определенные даты по причине нежелание более выступать в России. Игрок хочет перейти в другой клуб.

Венделом всерьез интересовался бразильский «Фламенго».

В прошлом сезоне бразилец сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 20,3 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт 25-летнего бразильца с питерским клубом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.

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