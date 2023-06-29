Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал новость о прекращении переговоров с петербургским клубом.

По информации «РБ Спорт», агенты Вендела перестали выходить на связь с руководством сине-бело-голубых

«Это фейк. Разумеется, мы ведем переговоры!» — приводит слова Рибейро Sport24.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 33 встречах «Зенита» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.

По итогам сезона 2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, заработав 70 очков. В составе сине-бело-голубых Вендел выиграл три титула РПЛ, а также два Суперкубка России.

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