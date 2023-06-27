Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал возможный уход Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

«Пусть уходит Кузяев в «Бешикташ», если хочет. Но надо десять раз подумать, перед тем как покидать «Зенит». Я это по своему опыту знаю. Сиди спокойно и не дергайся - а я дернулся из «Зенита» в свое время. Наверно, Кузяев не хочет оставаться, потому что ему тяжело конкурировать за место в основном составе. Из «Зенита» же устроили сборную Бразилии - зачем вот оно нужно?» - заявил Обедзинский.

Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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