Бывший футболист «Зенита» Алехандро Домингес признался, что был счастлив побывать на матче петербургского клуба с «Оренбургом».

Субботняя встреча 28‑го тура МИР РПЛ, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2.

— Отличная игра, интересная и напряженная. Смог увидеть моих старых друзей и нескольких игроков, которых привез сюда. Счастлив, что у всех все хорошо.

— С вашего спасения в 2007 году продолжился путь к первой звезде, а недавно «Зенит» завоевал уже 10‑е чемпионство и получил вторую. Что скажете про это достижение?

— Это очень круто, я в восторге, что такое достижение стало возможным. Поздравляю всех болельщиков, клуб, руководство, игроков, тренерский штаб — всех, кто обеспечивает ежедневную жизнь команды. Они смогли достичь такого важного успеха. Я праздную вместе с вами и надеюсь, что «Зенит» продолжит идти по этому победному пути и завоюет еще множество трофеев!

— Успели ли поговорить с Сергеем Семаком и о чем была эта беседа?

— Да, у меня была возможность поприветствовать его. У меня остались самые приятные воспоминания о том периоде, когда мы играли вместе с ним и Тимощуком. Провели много времени бок о бок. Немного обсудили матч, то, как он складывался. И, конечно, я поздравил его с чемпионством! — цитирует Домингеса сайт клуба.

«Зенит» ранее досрочно завоевал золотые медали чемпионата России. В следующем туре «сине‑бело‑голубые» 27 мая сыграют на выезде с «Сочи».

Источник