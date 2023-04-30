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Валерий Непомнящий назвал сильнейшего из бразильских игроков «Зенита»

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о том, кто является лучшим из бразильских футболистов «Зенита».

«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев – это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» – качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами», – приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Непомнящий также отметил, что у Вендела огромный потенциал. Также российский тренер заявил, что полузащитник не затеряется в каком-либо топ-клубе в Европе и его ждет большое будущее.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в 23 матчах, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт бразильца с петербургским клубом истекает летом 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

В данный момент за «Зенит» выступают бразильские футболисты Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Родригао, Густаво Мантуан, Вендел, а также Клаудиньо и Малком, получившие в этом году российское гражданство.

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