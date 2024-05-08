Чего ждать от бразильцев «Зенита» на финише РПЛ?

Рассказывает Илья Васильев.

Даже если вы давно не смотрели матчи «Зенита», знаете, что бразильцы – главная сила команды Сергея Семака. Этот сезон – не самый яркий, но латиноамериканцы все равно полезны: Педро и Вендел укатали «Спартак» в Кубке России (2:1), универсальность Артура и Дугласа Сантоса за 15 минут прихлопнула «Краснодар» (2:1), Клаудиньо положил прекрасный гол «Оренбургу» (1:0), а стабильный Нино – один из лучших трансферов сезона.

Впереди – убийственный календарь с серией против ЦСКА, трудным выездом в Грозный и заключительным туром против великолепного «Ростова».

Бразильцам пора включаться. На что они способны?

Педро – самый дерзкий новичок весны. Его дриблинг раскачает любого

Суперсила Педро – ментальность. В 17 приехал на сборы «Зенита» после тяжелого отрезка в «Коринтианс» и моментально заиграл смелее опытного Артура. Дерзкий новичок выделялся дриблингом, вовлеченностью во фланговые треугольники, мгновенным взаимопониманием с Сантосом, Венделом и Клаудиньо.

Педро перенес уровень и на официальные матчи. Мое основное впечатление – даже не дубль «Спартаку», а спокойствие во время топ-игр.

● Первые 37 минут в Кубке со «Спартаком»: неудобная схема (вынужден играть узко, а не широко), правоногий Мантуан в качестве партнера, «Зенит» постоянно отбивался. Даже в таких условиях Педро нашел возможность для пяток на своей половине, а после перехода на 4-3-3 прибил «Спартак» резкими включениями и хладнокровными ударами в дальний угол.

● Неудачное начало с «Краснодаром»: запорол идеальный момент и на пару с Андреем Мостовым привез первый гол. Зато после перерыва дисциплинированно выдергивал Витора Тормену и Олакунле Олусегуна и косвенно поучаствовал в создании пространства для двух голов.

Педро – среди самых реактивных дриблеров РПЛ. Ему без разницы кого, где и когда обыгрывать. У бразильского малыша непредсказуемая траектория: за долю секунды меняет направление, убегает в середину и на край, крепко стоит на ногах и виртуозно владеет мячом.

Так растет новая звезда лиги.

Артур напрямую поучаствовал в пяти голах «Зенита» из восьми

Артур не так влиятелен, как Педро, и еще не до конца адаптировался, но все равно крепко начал:

1. Предголевая на стандарте с «Уралом» (4:1);

2. В Екатеринбурге грамотно выкатил Венделу перед голом Матео Кассьерры;

3. Сравнял против «Крыльев Советов» (1:1);

4. Предассист с «Балтикой» (1:0);

5. Стильный победный гол «Краснодару» с позиции левого латераля (2:1).

Артур интригует двумя деталями.

● Отличается от Малкома менее смелым дриблингом и простыми решениями, но похож из-за рывков в середину и умения атаковать полуфланги. Артур классно ротировался с Ильзатом Ахметовым против «Спартака» в Кубке (0:0, разрывали правый фланг) и отдал предголевую из глубины с «Балтикой».

● Неожиданная универсальность. Правый вингер качественно вышел против «Краснодара» в роли левого латераля. Изначально казалось, что решение было экстренным и единоразовым, но Семак поставил Артура слева против ЦСКА – получилось не так ярко.

Впереди – ЦСКА, а Владимир Федотов – один из самых неудобных соперников Семака, вынуждающий постоянно перестраиваться и придумывать новое. В таком режиме Артуру необходимо удивлять.

Нино – самый зрелый защитник «Зенита»

«Зенит» испытывал проблемы в конце матчей первой половины сезона, но все равно считался самой надежной обороной РПЛ (0,77 пропущенных гола при 0,83 xG). С приходом Нино «Зенит» меньше допускает (0,75 пропущенных из-за «Рубина» и «Динамо», но 0,62 xG за матч).

Нино – главный защитник в паре со Страхиней Эраковичем. Быстро освоил новую роль и спокойно выходит в левом полуфланге. Нино прекрасно начинает атаки. Особенно, когда выманивает соперника, а затем резко правой ногой продвигает мяч на фланг (из этих точек удобнее и безопаснее левой).

Нино надежен при обороне. Максимально спокоен в игре в отличие от экспрессивного Эраковича (хотя уже спорил с судьями), силен в воздухе, классно сбрасывает мяч после верховых единоборств и уже авторитет для команды (заканчивал матчи с капитанской повязкой).

Нино – олицетворение выбора Семака в защите. Его безболезненно может заменить Родригао, оба достаточно универсальны, чтобы сыграть вместе – они похожи и хладнокровны.

Возможно, Нино станет символом перестройки «Зенита» в следующем сезоне: топ-защитник, разноплановый, подходит структуре Семака из-за класса.

Сантос – лучший левый защитник лиги. Искусен под прессингом и не теряет в качестве на любой позиции

Сантос – один из самых универсальных игроков РПЛ:

● основная позиция – левый защитник, но выходил у Семака и справа;

● был левым латералем без потери качества;

● играл левого центрального защитника в двойке и тройке;

● подменял Барриоса и Вендела в полузащите.

Самое время поговорить об универсальности Сантоса на позиции левого защитника.

Во-первых, выход Сантоса из-под прессинга – искусство. Дуглас приспособлен к разным способам: начинает атаки стеночками, фланговыми передачами низом, забросами, дриблингом и разрезающими передачами в середину.

Во-вторых, Сантос готов к роли ложного фулбека. Он вовлечен во фланговые треугольники, внутри которых оказывается на разных позициях: начинает из глубины, заходит в середину или высоко подключается ради навесов и кроссов.

В сложном сезоне даже после травмы Сантос незаменим и не опускается ниже определенного уровня. Невозможно представить, что в этом или следующем сезоне кто-то вытеснит Дугласа с позиции: сейчас он самый сильный и вариативный левый защитник РПЛ.

Вендел и Клаудиньо все еще сильны в созидании

Куда без двух главных креативщиков «Зенита»? Да, эпизодически от Вендела и Клаудиньо ждут большего, но они все еще в порядке:

● Вендел – второй, а Клаудиньо – третий по прямому вкладу в атаки с ударами;

● Клаудиньо – лучший по ожидаемым ассистам, а Вендел – четвертый, оба делят третье место по голевым передачам (6);

● в сумме создали 20 голевых моментов – это больше «Ахмата» (17), «Факела» (15), «Пари НН» и чуть меньше «Балтики» (21).

Магия Вендела в том, что когда он хочет играть, его не остановить. В этом сезоне достаточно примеров: гостевые игры со «Спартаком» в РПЛ и Кубке, «Урал» (4:0), «Рубин» (3:0) и «Крылья Советов». Мотивированный Вендел эталонно ведет игру и связывает «Зенит» в разных точках. Одновременно и без потери качества появляется слева и справа, в глубине и сверху. Cилен в завершении: из-за перехода в правый полуфланг бьет реже, чем раньше, но очень опасен, когда оказывается левее – может технично пробить в дальний.

Сила Клаудиньо – в новой роли. Сейчас к нему спорное отношение (меньше волшебства, слишком эмоционален), но он подчинился прагматизму Семака и заиграл глубже, из-за чего получает меньше свободы. При этом от бразильца достаточно креатива: именно Клаудиньо лидирует в РПЛ по созданным шансам (12), ключевым передачам, равномерно распределяет игру с мячом (33% действий на своей половине, 38% – около чужой штрафной), а еще он 11-й по успешным входам в штрафную (шестой по попыткам).

Станут ли бразильцы архитекторами нового титула?

Узнаем в ключевых матчах финиша. В эту субботу на «Газпром-Арене» гостит ЦСКА – билеты еще остались в продаже.

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Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Гальперин

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