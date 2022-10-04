Бывший блогер тащит «Сочи» Назарова в последних матчах – классно положил победную «Адмиралу»

Воскрешение Никиты Попугаева.

Оказывается, ХК «Сочи» умеет не только драться – после неудачного старта, где у команды была всего 1 победа в 10 матчах, южане начали набирать очки.

Во вторник во Владивостоке они добыли первую выездную победу в сезоне – обыграли «Адмирал» со счетом 4:2 . Самой красивой у гостей получилась шайба Никиты Попугаева – классно ушел от двух защитников, на паузе убрал вратаря и бросил уже в пустые ворота.

У нападающего это уже пятая шайба в сезоне – он лучший снайпер в составе сочинцев, хотя делиться особо не любит – пока ни одного ассиста. Начал регулярку он, как и вся команда, не очень активно, но набрал форму – все шайбы забросил в последних шести играх.

В прошлом матче с «Барысом» (4:5) Попугаев сделал первый дубль на уровне КХЛ и поделился эмоциями в интервью официальному сайту клуба: «Рад, что удалось забить две шайбы, надеюсь, это придаст мне дополнительной уверенности. Буду стараться и дальше приносить пользу команде».

Еще одна странная статистика: почти половину шайб команды в этом сезоне забросили хоккеисты с именем Никита (их в составе четверо) – 11 из 23.

Вы можете помнить Никиту Попугаева из-за его необычной биографии. Это он год назад завершал карьеру хоккеиста, чтобы стать пранкером. Причем уходил из спорта довольно громко – сжег хоккейную форму. Уже летом Попугаев объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Сочи». В блогерстве, мягко говоря, не получилось, а вот в хоккее пока очень даже. Еще в 2017 году Никиту задрафтовал «Нью-Джерси» – и, кажется, потенциал, который там разглядел клуб, только сейчас начинает реализовываться.

«Сочи» продолжает шоркаться об дно турнирной таблицы, но клуб набрал уже восемь очков, причем шесть из них – в последних четырех играх. До «Куньлуня», идущего десятым, всего два очка. Впереди выездные матчи с «Амуром» и «Сибирью».

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Фото: hcsochi.ru