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Молодой парень из Минска включил Дацюка, а Радулов забил победный в овертайме. «Ак Барс» сыграл гостевой матч… в Казани

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Белорусы празднуют День народного единства.

Пять дней назад «Ак Барс» проиграл дома минскому «Динамо» 2:3 и должен был ехать за реваншем в Беларусь. Но в итоге динамовцам пришлось проводить домашний матч в Казани.

«Минск-арене» сейчас не до этого – там празднуют День народного единства. Это не совсем то же, что в России отмечают 4 ноября. У нас этот праздник связан с освобождением от польско-литовских захватчиков, а у соседей – с присоединением Западной Беларуси к Белорусской ССР в 1939 году. 

Забавно, что сценарий этой хоккейной пьесы остался тот же, а вот актеров поменяли местами. На этот раз минчане забросили первыми, а «Ак Барс» ответил двумя – причем и Галимов, и Петров отличились в меньшинстве. Казанские болельщики даже шутили, что «4 на 5» их команда играет лучше, чем «5 на 4». 

Через две минуты 20-летний Виталий Пинчук включил режим Павла Дацюка, полминуты возил всю казанскую пятерку, заработал на себе удаление, но продолжил борьбу, обыграл Лямкина с Евсеевым и выдал пас на Марка Барберио, которому оставалось только попасть в пустой угол. 

За минуту до конца «Ак Барс» мог вырвать победу – Кирилл Семенов к двум голевым передачам добавил заброшенную шайбу. Но «Динамо» запросило просмотр. Оказалось, не зря: судьи разглядели блокировку вратаря Станиславом Галиевым и отменили гол. 

В овертайме Знарок сразу снял вратаря, и две с половиной минуты «Ак Барс» катался по зоне минчан. В итоге Данис Зарипов нашел передачей Александра Радулова, и тот забросил победную шайбу. Это его четвертый гол после возвращения, а у Зарипова – первое очко в 15-м (!) сезоне КХЛ.

Олег Знарок сдержанно отреагировал на победу: «По первому матчу мы увидели, как они играют, смогли лучше подготовиться. У нас сегодня слишком много удалений было, особенно в первом периоде. Неоправданных. Сегодня более-менее доволен командой, но большинство у нас опять хромает. Это очень сильно волнует».

У Казани третья победа подряд. Впереди два матча со «Спартаком», но в этот раз съездить на гостевой в Москву все-таки придется.

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Фото: ak-bars.ru

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