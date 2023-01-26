Вы удивитесь, как в России развивают женский футбол. Вовлекают девочек мультфильмами, обучают учителей физкультуры через чат-бот

В последние годы РФС активно запускает проекты для привлечения девочек к футбольным тренировкам: летние футбольные фестивали, тренировки с диснеевскими персонажами, программы обучения учителей физкультуры с упором на психологию.

За эти проекты отвечает Мария Исаева – футболистка-любительница и сотрудница департамента женского футбола РФС. Мы поговорили с ней о том, как ломать стереотипы и работать с родителями, которые приводят своих дочек в футбол.

Исаева вышла на поле только в 29 лет – потому что не знала, что девушек тоже учат играть в футбол

– Ты пришла на первую тренировку в 29 лет. Почему так поздно?

– Именно увлеклась футболом я достаточно рано. Моим первым турниром стал ЧМ-1998 – помню, как меня удивило поражение Бразилии в финале. Тогда я впервые поняла, что андердоги могут выигрывать. Затем начала смотреть клубный футбол, увлеклась «Барселоной».

Но футболом я почему-то не занималась. Я перепробовала много других видов спорта, но мне просто не приходило в голову, что девочка может заниматься футболом. Нигде про это не писали и не говорили, женский футбол не показывали по телевизору. Все начинается с детства, с тех же уроков физкультуры – пацаны играют друг с другом, девочке страшно присоединиться из-за осуждения, и потому что она не умеет базовых вещей.

– Как ты начала заниматься футболом?

– Мне было уже 29 лет! Оказывается, это не поздно для старта.

Я занимаюсь в футбольной школе для девушек GirlPower. Много лет назад я наткнулась на объявление в фейсбуке – девчонки искали спонсора для поездки на любительский турнир в Барселону. Сначала подумала, что они почти профи – тренировались с детства, но по каким-то причинам не попали в профессиональный спорт и сейчас на медийном уровне играют. Спустя год я снова наткнулась на GirlPower и поняла, что это любительская школа, прийти туда может любой. Решила попробовать – и открыла для себя совершенно новый дивный мир, который изменил мою жизнь.

– Как устроена жизнь любительской футбольной команды?

– У нас две тренировки в неделю. По ходу сезона мы заявляемся на турниры или сами их организовываем – зовем знакомые команды и играем по выходным.

Регулярно ездим на сборы – за 7-8 лет я была на них 12 раз (обычно в Подмосковье, Сочи или Турции). Тоже новый опыт – в 30 лет поехать на первые спортивные сборы, тренироваться дважды в день на протяжении недели и безумно кайфовать от этого.

Наша команда – не только про тренировки, но и про новые знакомства. У нас сформировалось комьюнити: мы общаемся за пределами поля, ходим на матчи, однажды бегали «Гонку героев». Большую часть тех, с кем я познакомилась благодаря футболу, я сейчас могу назвать друзьями.

– Ты уже несколько лет занимаешься футболом. Какие моменты были самыми яркими?

– Один из самых запоминающихся (но не уверена, что с позитивной стороны) – когда мы в Кубке России приехали в Подольск. Местная «Подольчанка» нас просто смела – после первого тайма мы проигрывали 0:9.

И вот мы сидим в перерыве абсолютно мертвые. Замены не сделаешь, потому что приехали почти без запасных. Задача на второй тайм – не проиграть крупнее, чем в первом. Кстати, мы справились и в итоге уехали со счетом 0:15.

Еще была классная (уже без негатива) история в 2018-м, перед чемпионатом мира. Я работала руководителем редакции сайта welcome2018.com. Меня позвали сыграть за команду блогеров на фанатском фестивале в Калининграде. В нашей команде были Герман Эль Класико и Гена Миллер, играли против фристайлеров из Бразилии. Матч получился очень зрелищным, мы победили 6:5.

Но самое крутое началось после. Нас моментально окружили дети, мы три часа раздавали автографы. И это очень необычное чувство – осознавать, что твоя победа подарила им столько ярких эмоций.

В РФС Исаева реализовала несколько ярких проектов: тренировки с персонажами диснеевских мультфильмов, фестиваль футбола для девочек

– Как ты пришла в РФС?

– Три года назад РФС принял стратегию развития женского футбола России и начал реформировать одноименный департамент. В том числе появилось отдельное направление по вовлечению девочек в футбол. Я играю в футбол, работала в редакции портала welcome2018, являюсь активным участником сообщества женского футбола — меня пригласили на собеседование, я его прошла и уже третий год работаю в команде департамента.

– В РФС ты отвечаешь за развитие массового футбола среди девочек. Расскажи, в чем именно заключается твоя работа.

– Так получилось, что я начала работать в РФС в разгар пандемии. Приходилось прямо из дома вникать в новые обязанности, что было не очень-то просто.

Я работаю в департаменте женского футбола. Моя главная обязанность – запускать массовые проекты, которые вовлекают девочек в футбол.

Моим первым проектом в РФС стал UEFA Playmakers. Это совместная с УЕФА программа – они договорились с Disney и сделали тренировки для девочек на основе сюжетов популярных мультфильмов. Важно, что у девочки есть возможность выбрать подходящего ей по характеру персонажа – не только принцессу из «Холодного сердца 2», но и женщину-супергероя из «Суперсемейки».

Наш проект помогает вовлекать тех, кто раньше совсем не занимался футболом. Для подавляющего большинства родителей просто не существует такой опции для девочек, как футбол. Из-за этого у многих отсутствуют базовые футбольные навыки. И Playmakers позволяет освоить их в комфортной, безопасной и очень дружелюбной среде.

У родителей это тоже снижает тревогу. Как многие из них представляют тренировки? Сейчас их дочь будут лупить по ногам. А потом родители видят тренировки Playmakers и понимают, что будет это увлекательный процесс с развитием воображения и сторителлингом.

Программа очень классно зашла. За первые полгода мы запустили 30 центров, которые привлекли 1500 девочек. Я вручную отбирала школы. Чаще всего я встречала такую историю: школа хочет работать с девочками, но не знает, как их завлечь. Как раз программа Playmakers помогла: девочки приходили из-за мультфильмов, проходили курс из 10 тренировок и влюблялись в футбол. А родители видят, что их ребенок выходит с тренировки счастливый, и понимают – футбол не так ужасен. У нас много положительных отзывов именно от родителей.

– Очень классно! А какие еще проекты?

– Летом 2022-го мы запустили проект «Мы в игре. Лето». Это фестиваль, где девочки, которые никогда раньше не играли в футбол, знакомятся с этим видом спорта и пробуют себя. А те, кто уже давно играет, получают дополнительную игровую практику без давления и ориентации на результат, а ради веселья и удовольствия.В первом сезоне мы провели мероприятия в 26 городах на базе футбольных академий клубов РПЛ, ФНЛ и Суперлиги.

В первом сезоне поучаствовали 2 680 девочек. Многие уже играли в футбол и пришли к нам за игровой практикой. Но 30% участниц никогда раньше не занимались футболом. Для меня это особенно приятные цифры – получается, мы смогли привлечь к занятиям футболом почти тысячу новых девочек.

Мы старались сделать фестиваль максимально безопасным и комфортным для детей, но тут еще есть над чем работать. Бывало, тренеры начинали прикрикивать на детей. Родители тоже могли вмешиваться, крикнуть что-то своему ребенку, потребовать сыграть жестче. Мне кажется, это от того, что для них такие мероприятия в новинку. В США подобные фестивали проводятся еженедельно, родители максимально расслаблены: раскладывают шезлонг рядом с полем, подбадривают ребенка, но не требуют побед и голов. Они понимают, что главное – классно провести время. Уверена, мы к этому тоже придем.

Проект «Мы в игре. Школа» вдохновляет учителей физкультуры и уже увлек футболом 3 тысячи девочек

– Один из флагманских проектов РФС – «Футбол в школе». Расскажи, что делает в рамках этого проекта ваш департамент?

– Проект РФС «Футбол в школе» на сегодняшний день проводится в 28 регионах России в 2150 общеобразовательных школах. Проект состоит из 5 элементов: урок футбола, футбольная секция, школьные соревнования, фестивали и обучения учителей физкультуры. Он направлен на вовлечение и девочек и мальчиков в футбол. Наш подпроект называется «Мы в игре. Школа», он сконцентрирован только на девочках и состоит из двух элементов — футбольные секции и обучение учителей.

Мы разработали методическое пособие для учителей физкультуры по обучению девочек футболу: какие есть психологические особенности, как говорить и вести себя, как работать с родителями, как формировать команду – постарались учесть все-все.

Вся учеба проходит в телеграме. Формат обучения — чат-бот, он стилизован под учителя физкультуры. Учащийся каждую неделю проходит два урока, знакомится с материалом, делает домашнее задание и проходит тестирование. Всего курс длится 8 недель. В идеале после прохождения курса учитель физкультуры открывает у себя в школе футбольную секцию для девочек. Кстати, новый поток — открытый. На него может зарегистрироваться любой детский тренер или учитель физкультуры.

Первый поток прошел очень успешно. Курс окончили 609 учителей. Многие открыли футбольные секции прямо во время занятий – таких 214. Еще 29 запустили секции после окончания курса. Сейчас в них занимается около трех тысяч девочек.

– А почему к девочкам нужен особый подход?

– Представим, что мальчик и девочка приходят на свою первую футбольную тренировку. Скорее всего, у мальчика будет другой, более продвинутый опыт.

Рассмотрим один из примеров. Мальчик еще в раннем возрасте получает в подарок футбольный мяч. В детстве он будет постоянно с ним играть. У девочки тоже может быть мяч, но скорее всего это будут другие игры – руками. Поэтому мы понимаем, что для того, чтобы начать взаимодействовать с мячом ногами, девочке может понадобиться больше времени. С учетом этого понимания мы выстраиваем свои рекомендации. И таких нюансов множество.

– Обучение происходит через чат-бот в телеграме. Почему именно так?

– Мы с самого начала хотели именно цифровое обучение – это удобнее всего.

После завершения учебы у учителя остаются все материалы курса. Доступ к ним в телеграме в два клика: не нужно лезть на сторонние платформы или искать в столе пыльную кипу тетрадок. После учебы мы собрали обратную связь от учителей – всем понравился чат-бот, все легко с ним справились. Только один учитель из возрастной категории 51+ отметил, что формат чат-бота поначалу был для него сложным. Остальные представители этой категории оценили формат курса на 9.2 балла из 10. Это развеяло наше опасение о том, что преподаватели старшего поколения столкнутся с цифровым барьером.

– Кажется, что об учителях физкультуры есть много стереотипов. А каких людей вы встретили?

– Мы не составляли портрет среднего учителя, но почти все достаточно молодые – 30-40 лет. Мы ищем энтузиастов – людей, которые болеют футболом, особенно женским. И хотят его развивать. Раньше они плыли против течения и постоянно преодолевали препятствия – сопротивление родителей, недостаток собственных знаний. Мы хотим всячески им помогать и направлять.

– Курс учит работать со стереотипами о женском футболе. Какие самые распространенные?

– О самом главном стереотипе я уже говорила – футбол не женский вид спорта. Нередко его придерживаются и сами родители, отговаривая дочерей от занятий. Еще два клише: футбол плохо скажется на успеваемости и в футболе легко получить травмы.

Проблема в том, что у родителей часто не совсем верное представление о футболе: многие считают, что на тренировке все только хотят посильнее подкатиться тебе в голеностоп. Конечно, в реальности все не так.

Мы учим учителей физкультуры, как общаться с родителями и грамотно убеждать их, что тренировки не повредят ребенку.

– Вспомни самую яркую реакцию на курс – от учителя физкультуры, ученицы или родителей.

– Когда первый поток обучения закончился, мы собрали обратную связь от учителей физкультуры. Не было ни одного отрицательного отзыва. Всем очень понравилось, многие писали, что занятия оказались очень полезными. У нас были тренеры, которые уже занимались с девочками – и даже они писали, что нашли для себя новую информацию и скорректировали тренировки.

Один из главных позитивных итогов лично для меня – коммьюнити, которое образовалось после первого сезона. Во время проекта у нас был рабочий чат, но после окончания учебы в нем сохранилась активная жизнь. Модераторы вышли из чата, но участники проекта по-прежнему общаются: спрашивают мнение друг друга по разным вопросам, обсуждают занятия и игры, какие-то события из тренировок.

Ребята, которые делали для нас чат-бот, удивлялись – обычно в любом их проекте есть хоть немного негативных реакций. Честно говоря, я иногда перечитываю отзывы учителей. Настроение повышается, и я понимаю, что мы все делаем не зря.

Очень классно видеть, как знания из курса помогают учителям. Расскажу одну из моих любимых историй. Ее мне прислал один из учителей, закончивших наш курс.

В его команде есть девочка, она намного талантливее остальных. Об этом знают все – она, ее родители, партнеры по команде. Они поехали на соревнования, и были уверены, что легко победят. Но в решающем матче лучшая футболистка проявила себя хуже остальных, просто бросила играть. В итоге команда финишировала второй. Атмосфера в коллективе рухнула. В нашем курсе как раз начался блок про психологию, и тренер сразу применил знания. Он собрал команду, родителей, и они открыто обо всем поговорили. Все поддержали эту девочку и поняли, что они – команда. Значит проигрывают и выигрывают вместе. После собрания и девочка заиграла стабильно, и команда стала единым целым.

В РФС мощные планы: мечтают победить стереотипы о девочках

– На какие страны ориентируется РФС? Кажется, в Англии и Норвегии классно развивают женский футбол.

– Безусловно, мы наблюдаем за другими странами и можем что-то позаимствовать. Но конкретной ролевой модели нет. Я думаю, что у всех стран есть свои особенности, и подбирать подходы к развитию нужно индивидуально. Нет волшебного рецепта, который можно взять у англичанок — и у нас женский футбол сразу вырастет.

Однако, наблюдая за другими странами, я замечаю, что стереотипы о женском футболе встречаются везде. Даже в Англии, хотя там футбол очень развит. Прошлым летом их сборная выиграла женский Евро, и я надеюсь, что теперь к женскому футболу будут относиться серьезнее.

Интересный подход в Норвегии – там девочки и мальчики занимаются вместе до 18 лет. Даже Эрлинг Холланд занимался в смешанной группе. Кстати, с ним тренировалась девочка – Андреа Нордхайм. В прошлом сезоне она выиграла женский чемпионат Швеции с клубом «Питео ИФ». И ничего, совместные тренировки не помешали ни Холанду, ни Нордхайм.

– Расскажи о планах департамента женского футбола. Какие проекты по массовому футболу для девочек запустите в 2023-м?

– 30 января стартует второй поток проекта «Мы в игре. Школа». Осенью запустим третий. Кстати, после каждого сезона мы дорабатываем и дополняем наш чат-бот, стараемся сделать его лучше.

Есть еще несколько проектов, но расскажем о них попозже, когда от идеи перейдем к воплощению.

– Как выглядит идеальный итог вашей работы? Обрадуешься, если выпускница проекта РФС сыграет за сборную России?

– О, мы с коллегами очень часто шутим именно про это: как через 10 лет будем сидеть в «Лужниках», а гол забьет девчонка, которая начинала в нашем проекте. Безусловно это было бы очень приятно. Но это лишь бонус.

Для меня по-настоящему важно сделать футбол доступнее для девочек. Я мечтаю, чтобы возможность заниматься была даже в маленьких городах и селах, и на тренировку не приходилось ездить по 50 километров. И, конечно, важно победить стереотипы. Хочу, чтобы девчонкам ничего не мешало играть и получать удовольствие от футбола.

Фото: rfs.ru; из личного архива Марии Исаевой