Суперзвезда женской сборной из 90-х: брала чемпионат Франции, забивала на ЧМ пушкой страшной, играла за сборную мира

В конце 90-х женская сборная России по футболу впервые добралась до главных турниров: в 1997-м попала на чемпионат Европы (но не вышла из группы), а в 1999-м поехала на чемпионат мира в США и дошла там до четвертьфинала.

Капитаном и лидером той команды была Ирина Григорьева – одна из главных звезд русского женского футбола 90-х. Григорьева четыре раза становилась чемпионкой России, ездила на два Евро и один ЧМ, выигрывала чемпионат Франции с «Лионом» и даже выходила в шоу-матче в составе сборной мира.

На Sports.ru – ее монолог.

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Я пришла в спорт в конце 70-х – начале 80-х, когда женского футбола в стране еще не существовало. Пошла в первый класс в Ясенево и увидела, как мальчишек набирали в футбольную секцию. Я была спортивная, активная, тоже захотела. Пошла на следующую тренировку с другом – и меня приняли.

Так с первого по шестой класс и бегала с мальчишками. Летом играли в футбол, зимой – в хоккей с шайбой. Ни родителей, ни кого-либо это не смущало: активная девочка, энергии много, надо же куда-то ее выплескивать.

Понятно, чем дальше, тем было сложнее. В шестом классе соревноваться с мальчиками стало уже невозможно. С каждым годом они были все выше, все быстрее и все сильнее. Тогда тренер предложил мне записаться на хоккей с мячом на траве – уже среди девочек.

Помню, попросили показать, что умею с клюшкой. Я показала, понравилась, взяли. Хоккей на траве, конечно, тяжелее хоккея на льду. Там сложнее работать с клюшкой, надо долго учиться технике, постоянно происходит ротация рук.

Я попробовала все виды хоккея и могу сказать, что больше всего мне нравится хоккей с мячом на льду. Площадка огромная, раздолье, ощущения невероятные. Я еще хорошо каталась – кажется, даже лучше, чем ходила. Очень нравится скорость, возможность разогнаться, на льду чувствуется какая-то свобода.

В Сыктывкаре на турнире играли при минус 33. У девчонок щечки и ножки отмерзали, а мне просто холодноватенько было, к зиме вообще спокойно отношусь. Разве что лицо обжигает, когда ускоряешься. Мы провели пару матчей, а потом стало уже за минус 40, турнир отменили.

Дальше – уже на стыке 80-х и 90-х – наш тренер Геннадий Григорьевич Берендюхин предложил всем девчонкам переделать хоккейную команду в футбольную. Сначала, конечно, скучала по льду, но потом привыкла. Тем более в футболе было больше перспектив, появлялись все новые и новые команды, пошло развитие.

Я играла в высшей лиге за заводскую команду «Интеррос», в ее составе сразу стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России. Как-то мы поехали со сборной России на турнир в Лион, там на меня обратили внимание, заметили. А потом я была на другом турнире в Болгарии и встретила тех же людей из Франции – они предложили поехать в «Лион». Это был 1993-й.

Во Франции первое время я жила в интернациональной семье. Запомнилось, что надо было экономить воду. Сначала намыливаешься, а только после этого открываешь воду. Для меня было удивительно: у нас-то чего – лей да лей. А мне говорят: «Это не Россия, лейте воду в душе на стадионе, а тут не надо».

В России тогда были непростые времена, но во Франции я как бы была на благополучном участке за красивым забором. Знала, что там что-то происходит, но я об этом не думала. Думала о футболе – что я в Лионе, в топ-клубе, играю и наслаждаюсь жизнью. Город, конечно, очень красивый. База у нас была почти в центре, с большим удовольствие гуляла.

Я была единственным легионером в команде, но с девчонками быстро подружилась, язык разговорный за пару месяцев освоила – помогло, что в школе учила. Про водку, морозы и медведей меня не спрашивали, обошлось без таких стереотипов. Просто интересовались, как мне во Франции, нравится ли, что-то такое. Это, по сути, были уроки французского. Да, мне дали переводчика, но хотелось общаться без посредников.

Удивительно было все время ходить в кафе. У нас в начале 90-х все еще просто в гости друг к другу ходили, а в Европе такое вообще не принято. Все только по заведениям. Ну, другой менталитет. Или постоянные обнимания и целования – поначалу не понимала, зачем это вообще нужно. А потом увидела, что это часть их культуры. У нас мужчины за руку здороваются, а они щечки подставляют. Ничего такого, просто у них по-другому.

На первой же тренировке поняла, что скорости тут другие. Я мяч получила и рот открыла, а под меня тут же ка-а-ак подкатились. Дала себе установку, что раздумывать тут некогда, надо решения быстрее принимать, если играть хочу в основном составе. Помню, первый матч был против «ПСЖ» – выиграли 1:0, я забила единственный гол.

В «Лионе» я стала чемпионкой и получила тяжелейшую травму. Начался матч, ко мне приставили девушку играть персонально. На 5-й минуте она мне под дых локтем дала, а через 15 – я убегала в отрыв, в мяч она сыграть не успела, сыграла в ногу. Падаю, а встать не могу. Нога не держит, подваливается. Меня повезли к одному врачу, потом ко второму – вроде ничего.

Вот только на третий день нога опухла. Поехали на МРТ – в России тогда такого вообще не было – оно показало, что у меня разрыв передней крестообразной связки. На этом все и закончилось, разве что за счет клуба операцию во Франции сделали, спасибо грамотно составленному контракту.

Мне предлагали остаться и восстановиться, но в межсезонье захотелось поехать домой. Тем более никого в клубе не оставалось, все девчонки тоже по домам разъехались. Я уезжала с мыслями, что вернусь, но тут случилось предложение из Самары от ЦСКА-ВМФ – очень интересное.

Кому-то выбор мой покажется странным, но там ситуация чуть сложнее. Мне сказали, что будет возможность на время зимнего перерыва в чемпионате снова поехать во Францию и поиграть за «Лион». Я и согласилась – вроде одновременно и тут, и там, держу в голове оба варианта. Правда, на деле этого не произошло, в итоге осталась надолго в Самаре.

После «Лиона» меня еще приглашали в Германию, в 1996-м играла в «Потсдаме». По-моему, 5-е место заняли. В Германии мне больше по антуражу нравилось, но футбол ближе французский. Все же он там техничнее, у немцев он скорее силовой.

Я играла и на первом для нашей сборной Евро – в 1997-м, и на первом ЧМ – в 1999-м. На Евро-1997 у нас была неплохая команда, но сыграли не в свою силу – проиграли шведкам (1:2), француженкам (1:3) и испанкам (0:1). Что-то не получилось. У меня тоже не шло, была будто бы не собой.

Другое дело – чемпионат мира. Сначала проиграли Норвегии (1:2), но это был нормальный результат. Думали, что они нас вообще задавят. А дальше победили Японию – 5:0. Там наконец сломался барьер, ушел мандраж. Они давали нам создавать моменты, давали делать все, что мы хотели.

А следом и победа над Канадой – 4:1. Первый тайм закончили 0:0, а во втором добавили. Я себе еще сказала: «Ты лидер команды, давай, показывай себя». И получилось забить первый гол – подхватила на подборе, ушла в сторону и увидела, что вратарь из ворот вышла. Ну и лег мяч на ногу, хорошо попала верхом издалека. Гол придал эмоций – полетели, как с Японией.

В четвертьфинале мы проиграли китаянкам 0:2 – у них хорошая команда была. В Китае женский футбол рано начался, в школах он развит. Я была там, видела целые поля играющих девочек. Они быстрые, техничные, а еще они выстроены тактически: наизусть знают, что надо делать.

В Америке играла за сборную мира против команды США. Там из каждой страны по игроку – Бразилия, Германия, Канада, Болгария, Италия, Испания. Я и не думала, что выйду на замену, но вышла. Правда, выпустили на фланг, немного не на свою позицию, но отдала неплохой пас одному из наших форвардов.

Помню, как в Вашингтоне лежали на лужайке около Белого дома. А в Нью-Йорке к статуе Свободы ездили, вечером замечательно там. Вообще Америка в темноте мне больше нравится. Все светится, все так красиво.

Тогда я до конца не осознавала, что принимаю участие в событиях исторического масштаба. Но женский футбол – в том числе в России – развивается настолько быстро, что сейчас до меня наконец начинает доходить, насколько значим был тот чемпионат мира. Рада, что мне выпал шанс на нем сыграть. И очень жду, когда этот шанс достанется нынешнему поколению. Хочу пожелать будущим поколениям тоже сыграть и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы.

Фото: Gettyimages.ru/Pat Greenhouse/The Boston Globe, Ezra O. Shaw /Allsport, Danny Gohlke/Bongarts; East News/AFP PHOTO/STAN HONDA / AFP; East News/M&C. Subervie/Photononstop, AP Photo/Evan Vucci